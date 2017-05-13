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الشيخ بن عفرار يصدم قناة ” يمن شباب ”الإخوانية: لي الشرف ان اكون ضمن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

‏18 ساعة مضت >محليات

(شبكة الطيف ) عدن :
صدم الشيخ عبدالله بن عفرار رئيس المجلس العام لملتقى محافظتي المهرة وسقطرى، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، قناة ” يمن شباب ” الاخوانية، بتصريح من على شاشة القناة، بأن وجوده في هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي شرف كبير له، نافيا انسحابه من المجلس، كما روجت بعض وسائل الاعلام .

وقال الشبخ بن عفرار: شرف كبير ان اكون ضمن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي السياسي الجنوبي الذي يقودة الزبيدي ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انسحابي من المجلس .

وكانت روجت على مدى يومين متتالين وسائل إعلام تابعة لحزب الاصلاح الاخواني، عن انسحاب بن عفرار من المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما نفاه بن عفرار من على شاشة القناة الاخوانية ” يمن شباب ” .

وتشن قنوات حزب الاصلاح الاخواني ووسائل اعلامه ومواقع الاخبارية حملة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي تتمثل بترويج أكاذيب عن انسحابات اعضاء في المجلس، وهو الامر الذي وقعت فيه عدد وسائل اعلام عربية مراسلوها يتبعون حزب الاصلاح الاخواني بينها صحيفتي ” الشرق الاوسط والحياة “.

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