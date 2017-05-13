بعد اصرار شعبي جنوبي على تنظيمها لدعم المجلس الانتقالي.. وسائل اعلام الاخوان تبدأ الهجوم على مليونيه 21 مايو القادمة

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(شبكة الطيف )

دشنت وسائل اعلام “اخوانية” حملة تشويه ضد فعل شعبي جنوبي سلمي يعتزم الجنوبيين تنظيمه في 21 مايو القادم لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونشرت مواقع الكترونية اخبار عن اعتزم الجنوبيين “فرض الانفصال” في ذلك اليوم الذي ستقام فيه المليونية لتخويف الاقليم والعالم من خطوة كهذه.

وجاء في نص خبر بتلك المواقع :”يعتزم الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، تنظيم مظاهرة جديدة في 21 مايو الجاري، بهدف اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة تصب في خانة الانفصال.

ونشر حساب “الحزام الأمني في عدن” بلاغ مقتضب، أشار فيه إلى أن هناك مليونيه أخرى في 21 مايو لتأييد المجلس الانتقالي والإعداد للخطوة التالية وهي تشكيل المجلس العسكري.

وكان محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، أوضح أنه ستتبع تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، تشكيل مجلس استشاري ذات نخب ومرجعيات كبرى ومجلس عسكري يمثل قيادات ضباط وصف جنوبيون.”.. انتهى نص الخبر.

ويؤكد الجنوبيين مرارا وتكرارا انهم لن يفرضون اي انفصال طالما لايزالون ضمن تحالف من 10 دول تحارب الانقلاب وهم الذين ارتكزت عاصفة الحزم عليهم كجنود وعلى ارضهم كانطلاق بري.

وجاء في بيان المجلس الانتقالي ان الجنوبيين سيتمرون في تحالفهم مع الشرعية والتحالف العربي لصد المد الايراني وفي تحالفهم مع العالم في مواجهة الارهاب.

وقال عضو المجلس الانتقالي محافظ حضرموت في بيان تأييد المجلس الانتقالي ان الجنوبيين لا يسعون للانفصال بل الى اقليم جنوبي واحد ضمن دولة يمنية فيدرالية يراسها الرئيس هادي ويرفضون تقسيم بلدهم الى اقليمين شرقي وغربي كما جاء في مؤتمر الحوار الذي حضروه قبل ان يتم إقصائهم منه

عدن الغد