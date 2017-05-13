المجلس الانتقالي الجنوبي يعقد أولى جلساته بعدن ويدعو لمليونية جديدة

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(شبكة الطيف ) عدن :

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت اجتماعها الأول في العاصمة عدن برئاسة الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس بتكليف من اللواء عيدروس الزبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الأنتقالي الجنوبي الذي يزور المملكة العربية السعودية الشقيقة بمعية نائب رئيس المجلس الشيخ هاني بن بريك بدعوة من قيادة التحالف العربي.

ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بترتيبات تنظيم عمل الهيئة على مختلف الاصعدة السياسية والاعلامية والجماهيرية بما يحقق الاهداف التي أنيطت بها في قرار اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصدره القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس يوم الخميس الماضي الموافق 11 مايو 2017م.

وخلال نقاشاتها لمجمل تلك القضايا أكدت الهيئة على ما هو آت :

– توجيه التحية والتبجيل لجماهير شعبنا الجنوبي العظيم في الداخل والخارج وقواه الثورية والوطنية كافة التي ابدت ولا تزال تبدي أعظم صور الاحتشاد والتأييد لاعلان المجلس الانتقالي الجنوبي مؤكدة التفافها ومباركتها للقيادة السياسية الجنوبية التي تمخضت عن ذلك الاعلان.

– التشديد على التزام الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بأهداف شعب الجنوب العربي وثورته ومقاومته الوطنية المتمثلة في استكمال التحرير وتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل الاراضي الجنوبية وفق حدودها المعروفة دوليا.

– الاصرار على المضي بعزيمة صوب استكمال هياكل المجلس الانتقالي الجنوبي ولجانه ودوائره وفروعة وفق اسس مؤسسية لا تستثني احدا من قوى وكفاءات الجنوب وقواه الحية.

– تعبر الهيئة عن اسفها لمحاولات بعض القوى اليمنية ممارسة صغوطاتها ومحاولاتها للنيل من المجلس الانتقالي الجنوبي وشن حملات التضليل والتحريف والتشكيك التي يراد من خلالها ضرب شراكة شعبنا الجنوبي مع الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالدور المتميز للاشقاء في الامارات العربية المتحدة، مؤكدين على ان المجلس الانتقالي الجنوبي ظل وسيظل فاعلا في تجذير وتعزيز تلك العلاقة وفي المضي بكل قوة للتصدي للمشاريع التوسعية الايرانية ومكافحة الارهاب.

– تجديد التأكيد على ان المجلس الانتقالي الجنوبي استحقاق وطني جنوبي أملته حاجة الجنوب العربي الى قيادة وطنية واحدة متماسكة تمثل شعبه واهداف ثورته ومقاومته، ولم يكن فعلا او رد فعل يستهدف شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي باي حال من الاحوال.

– توجيه الدعوة لكافة جماهير شعبنا الجنوبي في كافة محافظات الجنوب للاحتشاد يوم 21 من مايو في العاصمة عدن وللمشاركة الفاعلة في مليونية ( تأييد اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي) وتجديدا للعهد بالمضي صوب تحقيق الخلاص والاستقلال بالجنوب وطنا وشعبا وهوية.

– التأكيد على ان عدن وحضرموت جناحا الجنوب العربي وان مهام التأسيس لدولة الجنوب الفيدرالية الجديدة لن تكون الا ملبية لتطلعات كافة الجنوبيين بمختلف محافطاتهم واطيافهم السياسية والفكرية وستكون مستوعبة للجميع بمختلف اطيافهم السياسية والفكرية والاجتماعية دون اقصاء او انتقاص او الغاء.

المجد والخلود لشهداء شعبنا الجنوبي وثورته ومقاومته وشهداء اشقاينا في دول التحالف العربي

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية للأسرى

صادر عن :

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن 13 مايو 2017م