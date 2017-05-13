ابراهيم آل مرعي : أبناء الجنوب حصن عربي وإسلامي وأهل وفاء وصدق ولم يطعنوا التحالف

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(شبكة الطيف ) متابعة إياد الشعيبي

قال الخبير العسكري السعودي البارز الدكتور إبراهيم آل مرعي أن ” أن المقارنة بين ابناء الجنوب والحركة الانقلابية في صنعاء، خطأ سياسي ، يخدم الانقلابيين، ولا يخدم التحالف الذي يحرص على التهدئة والاحتوا”.

وأضاف آل مرعي في سلسلة تغريدات نشرها على موقعه في تويتر أن “ابناءالجنوب حصن عربي واسلامي شاركوا،ومازالوامشاركين بصدق مع التحالف على كافة الجبهات،ويجب على من يتناول الشأن اليمني أن يدرك هذه الحقيقة”.

معتبر “شن مؤسسات اعلامية، حملة ممنهجة ضد ابناء الجنوب قرار خاطئ، اذ لم تراع في مقاربتها الاعلامية المصالح العليا لليمن وللتحالف”.

وردا على مزاعم بعض إعلامي الإصلاح والشمال في أن قيادات جنوبية ارتبطت مع إيران سابقا قال آل مرعي “ليس سراً أنه ومنذ عام 1994م، تواصلت بعض القيادات الجنوبية مع كافة دول العالم لانصاف قضيتهم، ومن ضمنها ايران. وعندما بدأت عاصفة الحزم،اتخذوا قرارا صحيحاً بالانحياز للتحالف،فصححوابذلك مسارهم السياسي، وخدموا قضيتهم، وكسبوا تفهم الشعوب الخليجية”.

وتعليقا على إعلان #المجلس_الانتقالي_الجنوبي أكد أن “ما أقدم عليه اخوتنا من الجنوب،ليس خيانة للشرعية، وليس طعن للتحالف،فهم أهل وفاءوصدق،ولكن يعتبر( تقدير موقف سياسئ خاطئ في وقت خاطئ)”.

ويرى آل مرعي أن “التحرك الجنوبي يقبل في اطار تفويض (حامل سياسي للقضية الجنوبية) يعبر عن نبض صادق للشارع الجنوبي، تحت غطاء الشرعية ، ووفق المرجعيات الثلاث”.