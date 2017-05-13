قرقاش: التزامنا ضمن التحالف العربي يقض مضجع ثوار الثرثرة

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(شبكة الطيف ) متابعات :

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن التزام الإمارات ضمن التحالف العربي يقض مضجع ثوار الثرثرة، مؤكدا ان الإمارات وتضحية أبطالها أقوى من تنظيرهم ، موضحا أن الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية وهدفه خير اليمن.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إلتزامنا التاريخي باليمن وشعبه وجهه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وسقته تضحيات أبناء الإمارات وشهادة خيرتهم، ولن ينال منه السفهاء والجبناء”.

وأضاف “إلتزامنا ضمن التحالف العربي بقيادة الرياض يقض مضجع ثوار الثرثرة، وفعل الإمارات وتضحية أبطالها أقوى أثرى من تنظيرهم، لن ينال عزمنا هذيانهم”.

وتابع “في خضم ضبابية موقف هذا السياسي وانتهازية ذاك الحزبي، يبرز أداء جيش الإمارات وعملها التنموي والإنساني صادقا ومؤثرا،شتان ما بين الفعل والثرثرة”.

وأوضح” الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية وهدفه خير اليمن، ومن يدعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا”

وأضاف “تحركنا ضمن التحالف العربي موجهاته إستراتيجية وقومية،ومقاصد بعض من ينتقدنا حزبية صغيرة أو شخصية ومادية،شتان الفرق بين منطق الدولة ومنطق هؤلاء”.