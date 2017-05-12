اللواء/ناصر علي النوبة يؤيد اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي

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(شبكة الطيف ) (( عدن الغد ))- القاهرة – نور الدين العولقي

اعلن اللواء / ناصر علي النوبة الملحق العسكري في السفارة اليمنية بالقاهرة واحد قيادات الحراك الجنوبي البارزين انه يؤيد اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حيث وضع المجلس الانتقالي الجنوب العربي في الطريق الصحيح نحو استعادة حقه على ارضة وترتبة الوطني.

وقال في بيانه ان اللواء البطل / عيدروس الزبيدي تمكن من لملمة الشتات الجنوبي الذي كان قد أدخلنا في عفاش وعصابتة الاجرامية حيث لم نستطيع توحيد الحراك الجنوبي خلال عشر سنوات مضت.

واكد ان الرئيس عبدربه منصور هادي له دور كبير في استدعاء عاصفة الحزم الذي ساعدة الجنوبيين على دحر المليشيات الحوثية والعفاشية وان موقعه في الجنوب سيكون شاغراً ان لم يجنح الانقلابيين للسلم ويعيدوا الدولة المغتصبة من أيديهم الى يد الرئيس هادي.

وطالب الرئيس هادي بالوقوف خلف الرجال الاوفياء من ابناء الجنوب لانهم هم من سيقفون معه كما وقفوا مع الشرعية عند اجتياح الحوثي وعفاش للجنوب.