أمن عدن يلقي القبض على عصابة اختطفت فتاة بالمعلا شاركها

(شبكة الطيف ) عدن/خاص القت شرطة مديرية المعلا بالتنسيق مع شرطة مديرية البريقة بالعاصمة عدن وباشراف مباشر من مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع يوم امس السبت القبض على شخصين قاما باختطاف والاعتداء على فتاة في الخامسة عشر من عمرها. وبحسب بلاغ امني فقد قامت عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص تم القبض على اثنين منهم (م.ع.ن) و(م.ع.م) يقطنان في مديرية البريقا بأختطاف فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وتسكن في مدينة المعلا عصر الخميس والاتجاه بها لى احد المنازل في مديرية البريقة والاعتداء عليها قبل ان يتم رميها في اليوم التالي امام سوق ظمران بمديرية المنصورة وهي في وضع صحي سيئ. وبحسب مصدر امني فقد اعترف المقبوض عليهما باختطافهما للفتاة والاعتداء عليها .

واشار المصدر الامني الى ان تحرك الاجهزة الأمنية جاء بعد تلقي عمليات الأمن بلاغا بالواقعة من اسرة الفتاة التي قدمته الى شرطة المعلا ،وصدور توجيهات صارمة من مدير أمن عدن بسرعة البحث والتحري في الواقعة وضبط الجناة. وبين المصدر فان تقريرا للطبيب الشرعي في مستشفى الصداقة الذي نقلت اليه الفتاة بعد العثور عليها اثبت واقعة الاعتداء عليها. واكد المصدر ان مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال شائع تابع بشكل مباشر إجراءات التحري والقبض على الجناة وكلف 6 اطقم من شرطة المعلا والبريقة بالنزول الى المكان والقاء القبض على اثنين من افراد العصابة فيما يجري تعقب المتهم الثالث الذي لا يزال فارا من وجه العدالة . واهاب المصدر الامني بالمواطنين الى سرعة الابلاغ عن اي حالات مشابهة مؤكدا جاهزية أمن عدن لمتابعة وترصد اي جرائم والقبض على مرتكبيها واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

الأحد 7مايو 2017م

