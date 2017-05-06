قائد القوات الخاصة بشبوة يهنئ الشعب الجنوبي ويبارك أعلان المجلس السياسي

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(شبكة الطيف )

أيها الشعب الجنوبي العظيم رمز الوفاء والصمود والتحدي يامن سطرت أروع الأمثلة النضالية في السلم والكفاح. أهنئكم و أبارك الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي بقيادة الأخ القائد المقاوم ؛ عيدروس قاسم الزبيدي.

بعد سنوات من التضحيات النضالية الذي قدمها أبناء الشعب الجنوبي طوال الثورة السلمية وكذلك الحرب التي شنتها قوى الأحتلال الحوثي والمخلوع على مختلف محافظات الوطن الجنوبي إستطاع الجنوبيين كتابة تاريخ عظيم بتحريرهم لـ أرض الوطن من قوى الأحتلال المدعومة من إيران.

لقد خطى شعبنا الجنوبي خطوة مهمة جداً في طريق تحرير الجنوب بالإعلان عن المجلس السياسي الجامع الذي أفتقد له الشعب في الأعوام الماضية حيث كان يحتاج لمجلس سياسي يستثمر العمل الثوري الميداني سياسياً ينفتح على العالم لإظهار القضية الجنوبية العادلة.

الرابع من مايو للعام ألفين وسبعة عشر نقطة تحول عظيمة في التاريخ الجنوبي بالانتقال إلى تشكيل مجلس سياسي يمثل الشعب الجنوبي على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي.

نجاح المجلس السياسي الجنوبي مرتبط بتوحد المكونات وجميع أطياف المجتمع الجنوبي حوله فهذه المرحلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والأشكاليات والنظر بجدية واهتمام إلى المصلحة العامة للشعب الجنوبي الذي قدم الآلاف من فلذات اكبادة الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل الله والوطن الجنوبي لـ ينال الحرية والحياة الكريمة.

من هذا المنطلق أدعو أبناء الشعب الجنوبي مكونات، سياسيون، مثقفون، علماء وشيوخ الدين، قيادات المقاومة والحراك، حان وقت الجد والاجتهاد والتكاتف والتلاحم والتراحم والوقوف على قلب رجل واحد لتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي بأستعادة دولتة تقديراً ووفاء للشهداء الأبطال والجرحى والمعتقلين.

يستحق الشعب الجنوبي العظيم كل الوفاء والإحترام والتقدير على عظمةٌ صمودة التاريخي لأنهاء الظلم والاستبداد و إستعادة دولتة ليعيش حراً كريماً في أمن وأمان واستقرار وازدهار.

فالواجب الوقوف مع الأخ القائد ” عيدروس الزبيدي ” المفوض من قبل الشعب لتشكيل مجلس سياسي جنوبي لمصلحة الوطن أولاً وأخيراً.

تجسيداً لـ مبدأ التصالح والتسامح يجب على أبناء الجنوب الوقوف صفاً وأحداً لتصدى لـ غوغاء الإحتلال التي تحاول جاهدة تمزيق اللحمة الوطنية وإثارة الفوضى والفتن والخلافات لـ يبقى الجنوب في دائرة الفوضى الداخليه فمن أجل دماء وأرواح الشهداء الطاهرة واجب التصدى لهم وعدم التجاوب مع هكذا ” منشورات وإشاعات واخبار تستهدف اللحمة الوطنية الجنوبية ” المرحلة خطيرة جداً تستوجب على الجميع الإرتقاء عالياً لتحقيق أهداف الثورة الجنوبية الشامخة.

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والثناء للأشقائنا في التحالف العربي ممثلاً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مساندتهم ووقوفهم مع الشعب الجنوبي ودعمهم إلا محدود وذلك ليس بغريب على أشقائنا المعروفين بالكرم والجود والوقوف مع أهل الحق فمهما قدمنا من شكر وثناء لن نوفيهم حقهم سيضل أبناء الجنوب اجيالاً بعد أجيال يتذكرون مواقفهم العظيمة ويبادلوهم الوفاء والمحبة والإحترام.

كما نؤكد وقوفنا المطلق مع تشكيل مجلس السياسي لتمثيل الشعب الجنوبي في المحافل الدولية وتتويج تضحيات شعبنا الجسيمة بالانتصار الأكبر . لن نساوم ولن نحيد على المبدأ سنضل للأبد صامدون مخلصين للشهداء والوطن الجنوبي العظيم مدافعين بشموخ وعزة على أرضنا وشعبنا الأسطوري.

أرسل تحية بحجم الأرض والبحار والجبال للأحرار الشعب الجنوبي في الداخل والخارج و بالأخص الذين زحفوا من كل المحافظات والمديريات والقرى للمشاركة في مليونية ” إعلان عدن التاريخي ” في العاصمة الأبديه عدن وهذا ليس غريباً على شعبنا الجنوبي الأصيل الذي سطر أروع المواقف التاريخيه على مدى الأعوام الماضية والحالية.

جنات النعيم لـ شهدائنا الأبرار، العافية والسلامة لـ جرحانا الميامين، الحرية والشموخ لـ أسرانا على رأسهم المناضل أحمد عمر المرقشي ”

صادر عـن القـيادي في المقاومة الجنوبية قائد القوات الخاصة م / شبوة الرائد ” أحمد طالب صالح ”

الخميس 4 / 5 / 2017 م