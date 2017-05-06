محافظ حضرموت يعلن تأييده لإعلان عدن التاريخي

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) ـ متابعات

أعلن محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك تأييده لإعلان عدن التاريخي” مؤكدا أن حضرموت هي جزء من الجنوب والعمق الاستراتيجي له ولليمن ودول الخليج .

جاء ذلك خلال كلمة له في جفل نظمته جامعة الأحقاف اليوم السبت بالمكلا لتكريم لـ127 طالبا وطالبة من الخريجين من مختلف التخصصات بالكليات.

ودعا بن بريك ماسماها بـ”الجهات المتصارعة” إلى الحل والمسارعة في القبول بنظام الدولة الاتحادية من إقليمين أو أكثر .

ولفت إلى أن حضرموت هي إقليم في نظام قادم، مضيفا ” من هنا أعلنها أنه من اليوم وصاعدا نطلق كلمة إقليم على حضرموت وعلى الإخوة في الولايات أن يعرفوا وين مصلحتهم لأننا نقوم حاليا بوضع اللمسات الأولية لإنشاء إقليم حضرموت الذي سيكون نموذج لما يتمتع به حاليا من استقرار أمني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه وتعليم وغيرها من المجالات”.

وأشاد بن بريك بـ”الروح الكبيرة” التي تحلى بها تيار تصحيح مسار المؤتمر الحضرمي الجامع قائلا “حضرموت مفتوحة صدرها للكل”.

ونوه بن بريك إلى أنهم يفكرون في السلطة المحلية مع السلطة المحلية في شبوة في إقامة محطة غازية استراتيجية تعمل بالغاز بقدرة 430 ميقا تلبي احتياجاتنا من الكهرباء مستقبلا.