الرئيسية / - / محافظ حضرموت يعلن تأييده لإعلان عدن التاريخي
IMG_0128

محافظ حضرموت يعلن تأييده لإعلان عدن التاريخي

‏4 أيام مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) ـ متابعات

أعلن محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك تأييده لإعلان عدن التاريخي” مؤكدا أن حضرموت هي جزء من الجنوب والعمق الاستراتيجي له ولليمن ودول الخليج .

جاء ذلك خلال كلمة له في جفل نظمته جامعة الأحقاف اليوم السبت بالمكلا لتكريم لـ127 طالبا وطالبة من الخريجين من مختلف التخصصات بالكليات.

ودعا بن بريك ماسماها بـ”الجهات المتصارعة” إلى الحل والمسارعة في القبول بنظام الدولة الاتحادية من إقليمين أو أكثر .

ولفت إلى أن حضرموت هي إقليم في نظام قادم، مضيفا ” من هنا أعلنها أنه من اليوم وصاعدا نطلق كلمة إقليم على حضرموت وعلى الإخوة في الولايات أن يعرفوا وين مصلحتهم لأننا نقوم حاليا بوضع اللمسات الأولية لإنشاء إقليم حضرموت الذي سيكون نموذج لما يتمتع به حاليا من استقرار أمني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه وتعليم وغيرها من المجالات”.

وأشاد بن بريك بـ”الروح الكبيرة” التي تحلى بها تيار تصحيح مسار المؤتمر الحضرمي الجامع قائلا “حضرموت مفتوحة صدرها للكل”.

ونوه بن بريك إلى أنهم يفكرون في السلطة المحلية مع السلطة المحلية في شبوة في إقامة محطة غازية استراتيجية تعمل بالغاز بقدرة 430 ميقا تلبي احتياجاتنا من الكهرباء مستقبلا.

التعليق :

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

شاهد أيضاً

IMG_5923

المشاركون في مسيرة البطون الخاوية يؤدون صلاة جمعة الجوع كافر في مدينة تعز .

(شبكة الطيف ) أقام المشاركون في مسيرة البطون الخاوية خطبة وصلاة الجمعة في مدينة التربة …

جميع الحقوق محفوظة © لـ شبكة الطيف الاخبارية
استضافة وتطوير مؤسسة الدار لحلول الويب