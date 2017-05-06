اللواء عيدروس الزبيدي :الفترة الزمنية لتشكيل القيادة السياسية الجنوبية معدودة بالأيام

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(شبكة الطيف ) عدن :

كشف اللواء الركن عيدروس قاسم الزبيدي الرئيس المفوض لتشكيل القيادة السياسية الجنوبية في إجتماع عقده مع اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن والعميد أحمد محمد بامعلم مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية أن الفترة الزمنية لتشكيل القيادة السياسية الجنوبية معدودة بالأيام ، حيث سيتم تشكيلها من خيرة أبناء الجنوب العربي الذين يتمتعون بقبول على المستوى المحلي والدولي ذات الكفاءة العالية والسمعة طيبة والمصداقية والإخلاص من صفوف ثوار الجنوب المؤمنين بهدف التحرير والإستقلال وبناء دولة الجنوب العربي من كافة المحافظات الجنوبية دون محسوبية أو مناطقية أو إقصاء لأحد ، لكون القيادة التي سنختارها وفق الشخص المناسب في المكان المناسب ستكون قادرة على رسم المستقبل وصنع القرار لتدير الجنوب داخلياً وتمثله خارجياً في المحافل الإقليمية والدولية .

مستعرضاً لهم خطة عمله التي بدء بتنفيذها من ساعة صدور تفويضة من قبل شعب الجنوب في مليونية الإعلان التاريخي بعدن ، والتي ستفضي إلى إعلان قيادة سياسية وطنية تديروتمثل الجنوب ، وتتولى تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته التي تنص على إستقلالها عن اليمن بعد أن أصبحت غالبيتها الكبيرة محررة من المليشيات الشمالية الغازية للجنوب في 1994م و 2015م .

بدوره أعرب اللواء الركن شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن عن بوادر تحقيق تطلعات شعب الجنوب في إستقلال بلادهم عن اليمن ، حيث قال كنا في السابق نتمنى من يقف معنا ويسلمنا طلقة رصاصة واحدة ، لندافع بها عن أنفسنا من جبروت وغطرسة مليشيات الحوثي وعفاش ، بينما اليوم أصبحنا شركاء في التحالف العربي بقيادة مملكة الحزم وإمارات العطاء الذي بفضلهم بعد الله عزوجل حررنا مساحة كبيرة من الجنوب ففي عدن عندنا جهاز أمني محزم بالمقاومة الجنوبية ، وساحل حضرموت به قوات النخبة الحضرمية بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

الامناء