سياسي خليجي يشدد على أهمية منح الجنوب استقلاله

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن :

شدد سياسي خليجي على أهمية منح الجنوب استقلاله، في تعليق له على اعلان عدن التاريخي.

وقال السياسي الخليجي سعود مطلق السبيعي” استقلال الجنوب هو استئصاله عن محيط مصاب بالسرطان والجهل .. الجنوب هو الرهان الرابح على ميلاد دوله عربيه رائده حضارياً”.

وأضاف” المجتمع الدولي تقبل فكرة انقسام ايرلندا واسكوتلندا عن انجلترا وبرشلونه عن اسبانيا إذن فكرة انفصال عدن عن صنعاء ليس جديدة وحدة اليمن أُمنيه لكن طالما انها فشلت عملياً فقد اصبحت كابوس مُعوق للاستمرار .. فشيل ده من ده يرتاح ده من ده”.

وسعود مطلق السبيعي هو محام كويتي ورأس تحرير جريدة الرؤية الكويتية ..