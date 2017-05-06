فعالية لطلاب الجنوب بالهند تعلن تأييدها ومباركتها لإعلان عدن التاريخي وتدعو للوقوف خلف القائد ” الزبيدي “

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(شبكة الطيف ) بنجلور الهندية : بشير الغلابي

نظمت الجالية الطلابية بولاية بنجلور الهندية فعالية شارك فيها العشرات من طلاب الجنوب بالهند، اعلنوا خلالها عن مباركتهم وتأييدهم المطلق لقرارات مليونية إعلان عدن التاريخي الذي احتضنتها العاصمة عدن ” الخميس الفائت ” وابرزه تفويض القائد الأعلى للمقاومة الجنوبية اللواء/ عيدروس الزبيدي بتشكيل قيادة وطنية جنوبية من كافة اطياف ومكونات المجتمع الجنوبي برئاسته ..

وفي الفعالية التضامنية التي اقامها طلاب الجنوب بالهند أمس اعلنوا عن تأييدهم لإعلان عدن التاريخي داعين الجميع إلى رص الصفوف ورفض المشاريع الصغيرة وضرورة الوقوف خلف اللواء عيدروس الزبيدي وقيادة المقاومة الجنوبية لمواصلة مسيرة النضال حتى نيل الاستقلال، وكذا تضامنهم مع أبناء عدن وما جاورها جراء ما تعانيه العاصمة من سوء الخدمات والعقاب الجماعي الذي تفرضه اطراف بالشرعية على الشعب الجنوبي بكافة المجالات ..

المشاركين بالفعالية رددوا الشعارات الثورية الجنوبية المطالبة بتحرير واستقلال الجنوب، ورفعوا اعلام دولة الجنوب والإمارات العربية المتحدة، وكذا صور الشهداء والرئيس عبدربه منصور هادي وبعض القيادات الجنوبية بمقدمتهم اللواء عيدروس الزبيدي واللواء شلال علي شايع والشيخ هاني بن بريك وغيرهم ..