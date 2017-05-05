مجلس الحراك ونقابة المعلمين الجنوبيين بيافع رصد يباركان إعلان عدن ويدعوان المقاومة الجنوبية إلى أن تكون درعاً لحماية الإرادة الشعبية

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(شبكة الطيف ) يافع / خاص

بيانٌ صادر عن مجلس الحراك الثوري ونقابة المعلمين الجنوبيين بيافع رُصُد

﻿تابعنا باهتمامٍ بالغ الحشدَ الجماهيري الذي احتضنته أمسِ ساحة العروض بالعاصمة عدن ، وتتبّعْنا بمسؤوليةٍ وطنية إعلان عدن التاريخي الذي صدر عن هذه المليونية التي أعادت للثورة السلمية والمدنية مجدَها وألقها وقوتها أمام العالم أجمع ..

ونحنُ إذ نهنئ شعبَنا الجنوبي بنجاح هذه المليونية بشكلها المدني والحضاري وعنفوانها الثوري وحماسها الجماهيري نباركُ إعلان عدن التأريخي ونؤيّد تشكيل مجلس سياسي وإداري يتولى إدارة شؤون الجنوب خلال الفترة الانتقالية التي سيحددها المجلس المُرتقب ، كما نؤكد مؤازتنا المطلقة للقائد عيدروس الزبيدي والمخلصين من رموز المقاومة الجنوبية حتى نتمكنَ جميعاً من تشكيلِ القيادة الجنوبية الموحّدة والمؤمل عليها كثيراً لقيادة المرحلة القادمة التي يسعى خلالها شعبُنا الجنوبي الأبيُّ إلى نيل استقلاله واستعادة حريته وكرامته على كامل تراب الجنوب .

إننا في مكونات الثورة السلمية والمقاومة ومنظمات المجتمع المدني في مديرية يافع رصد نستشعرُ خطورة المرحلة وندرك جيداً سياسات العبث والتفرقة والتشظّي التي يؤمل عليها الاحتلال اليمني لتمرر مخططاته ومحاولة إطالة بقائه في أراضينا المحتلة ؛ لهذا نؤكد اصطفافنا خلف القيادة الجنوبية الموحدة التي دعا إليها إعلان عدن التاريخي بقيادة المقاوم عيدروس قاسم الزبيدي ، كما نجدد ولاءنا لله أولا ثم للإرادة الشعبية الجامحة التي عبّر عنها شعبنا العظيم أمس في ساحة العروض بالعاصمة الأبدية للجنوب العربي عدن ، وكذا نشير إلى المضي قدما نحو استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة رافضين كل المشاريع المنقوصة والاجتهادات التي لا تلبّي حتى الحد الأدنى من تطلعات شعبنا الجنوبي المكافح وتضحياته الجسام التي قدّمها في ساحات الوغى وميادين الشرف والبطولة إلى جانب إشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

في الختام ندعو شعبنا الجنوبي بمكوناته السياسية وتكويناته الاجتماعية إلى ضرورة التخندق خلف الإرادة الشعبية المتمثلة بالتحرير والاستقلال والتمسك بمبادئ ثورته المباركة التي فجرها في العام 2007 من هذه الساحة التي ولدت اليوم إعلان عدن التاريخي ، كما ندعو أفراد المقاومة الجنوبية في كل نقطة ومعسكر ووادٍ وجبل وصحراء إلى الدفاع بمسؤولة وطنية عن النصر العظيم الذي حققوه وإن يكونوا الدرع المتين الذي تحتمي به إرادة شعبنا الصامد .

الرحمة والخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى

عاش الجنوب العربي حرا أبيا مستقلا

مجلس الحراك الثوري ونقابة المعلمين الجنوبيين بمديرية يافع رصد

5 / مايو / 2017م