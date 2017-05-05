المشاركون في مسيرة البطون الخاوية يؤدون صلاة جمعة الجوع كافر في مدينة تعز .

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(شبكة الطيف )

أقام المشاركون في مسيرة البطون الخاوية خطبة وصلاة الجمعة في مدينة التربة ضمن فعاليتهم التصعيدية المطالبة بصرف رواتب الموظفين واغاثة مدينة تعز بحضور جماهيري من الموظفين والمواطنين من ابناء مدينة التربة .

ودعى خطيب الجمعة الأستاذ عبدالجبار الصراري احد المشاركين في مسيرة البطون الخاوية كل ابناء تعز للوقوف الجاد مع حقوقهم كونهم مصدر الشرعية وقوتها، داعيا ابناء الجنوب الى استقبال مسيرتهم كونها تعبر عن مطالب حقوقيه لابناء تعز وابناء الجنوب .

وفي الخطبة وجه الصراري ثلاث رسائل اولها للتحالف الذي قال لهم : ان دمائكم ودمائنا امتزجت من اجل هذه الشرعية، فلماذا تخلت الشرعية عن ابناء تعز وهي كانت السباقة مع اخوانها في الجنوب وعدن ولحج لتثبيت دعائم الشرعية؟.

ووجه رسالته الثانية للرئيس هادي قائلاً له : “انت تعرف ان تعز كانت الاكثر اجماعا عليك وعلى بقائك في كرسي الرئاسة فلا تخذلها . ورسالته الثالثة للحكومة ولرئيسها كونة المسؤل الأول على الرواتب قائلا له: ” اية المنافق ثلاث ونحن نثق بك وانت جزء من الشرعية فأوفي بوعدك في صرف رواتب ابناء تعز واغاثة تعز باعتبار تعز جزء من هذا الوطن بل قلبه.

وقال بيان صادر عن المسيرة ( تمر محافظة تعز بظروف إنسانية بالغة السوء جراء الحرب التي تفرضها ميليشيا الحوثي وصالح وقصفها اليومي للأحياء السكنية وانعدام فرص العمل والإغاثة وانقطاع صرف الرواتب والتدهور المريع في الخدمات الصحية وانعدام أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة الأمر الذي

وناشد البيان منظمات المجتمع المدني العربية والدولية وكل شعوب العالم التدخل لإنقاذ سكان محافظة تعز المنكوبة واغاثتهم فورا مشيرا إلى أن ذلك لا يعفي الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر من تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة المواطنين .

وأكد البيان استمرار مسيرة البطون الخاوية في فعالياتها الاحتجاجية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها في 1 مايو 2017م وذلك كالتزام ادبي واخلاقي أمام العمال والموظفين المحرومين من رواتبهم منذ ثمانية أشهر.

البيان أشار إلى أن اللجنة الإشرافية للمسيرة قررت الاستمرار في فعالياتها في مدينة التربة لمدة ثلاث أيام قبل توجهها الى عدن .

وارجع البيان ذلك إلى أن توجيهات رئيس الحكومة قضت بصرف جميع رواتب الموظفين في محافظة تعز وأن فعاليات مسيرة البطون الخاوية السلمية قد تزامنت مع حالة الارباك والتوتر التي أعقبت القرارات الرئاسية باجراء تغييرات في السلطة المحلية بمحافظة عدن وأحدثت ردود فعل واحتجاجات سلمية يقوم بتنفيذها الاخوة في المحافظات الجنوبية

وأن هناك لقاء من خلال لقاء العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 باللجنة الإشرافية وبرعاية واهتمام من قبل دول التحالف العربي المؤازرة للشرعية

وحمل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة للماطلة في صرف رواتب الموظفين

وتواصل مسيرة البطون الخاوية فعاليتها التصعيدية في مدينة التربة استعدادا لمواصلة السير على الأقدام الى العاصمة عدن ،اذا ما التزمت الحكومة الشرعية بصرف رواتبهم كاملة وبشكل منتظم .

يذكر أن مسيرة البطون الخاوية خرجت في ١ مايو من شارع جمال عبدالناصر بتعز مشيا على الأقدام حتى وصلت مدينة التربة .