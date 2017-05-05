المجلس الأعلى للحراك الجنوبي يبارك إعلان عدن التأريخي وينفي أي بيان له يناقض هذا الموقف

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(شبكة الطيف ) عدن :

نفى المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب أية بياناتٍ أو تصريحات نُسبتْ لهيئاته بشأن التحذير من تشكيل قيادة موحدة أو مجلس انتقالي وفقاً لما تمخض عنه بيانُ عدن التاريخي الذي أُعلن أمس في ساحة العروض بالعاصمة عدن .

وجدد المجلس مباركته ومؤازرته المطلقة لإعلان عدن وما ستنبثق عنه من قيادةٍ جنوبية تمثلُ الإدارةَ الشعبية وتطلعاتِها نحو التحرير والاستقلال ، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول القائد عيدروس الزُبيدي الذي فُوّض لتشكيل القيادة الجنوبية بإرادة شعبيّة وشرعية ثورية لن تستطيعَ أي قوة أن تقفَ في وجهها أو تتجاوزها ، فجنوبُ ما بعد الرابع من مايو -وفقاً لتصريح المجلس- غير جنوب ما قبل هذا التأريخ جنوب المكونات والفصائل والأحزاب وتعدد البرامج السياسية وتباين المشاريع الوطنية . وجاء في تصريحِ المجلس الأعلى للحراك وعلى لسان رئيس المجلس د. صالح يحيى سعيد أن جنوبَ اليوم محميٌ بمقاومةٍ مسلّحة وجيشٍ وأمن لن يسمحَ للعابثين بالإدارة الشعبية أن يتمادوا في غيهم باستعداء تطلعات شعب الجنوب نحو الانفكاك من قبضة الاحتلال ، وأن زمن المكوناتِ والفصائل المتباينة ولّى ورحل برحيل قوى الاحتلال وقواته التي لعبتْ على هذه الورقة وأججتها منذُ انطلاق الثورة الجنوبية المباركة في العام 2007م ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوضع الدولي والإقليمي يقتضي الالتفافَ حول إعلان عدن التاريخي حتى نرى مخرجاته تعمل على أرض الواقع كقيادةٍ شرعية تمثّلُ الجنوبَ وإرادته وشرعيته على كامل أراضيه الجغرافية والسياسية بعيداً عن الولاءات الضيّقة والنزعات المناطقية والصغائر التي كانت سبباً في تأخّرنا خلال مراحلَ ماضيةٍ .

ولفت المجلسُ إلى أهمية الوقوف بحزمٍ وقوة ومسؤولية وطنية ضد كل من يحاولُ المساسَ بهذا المشروع الوطني الذي انتظرناه طويلاً وقدّم من أجله شعبُنا الجنوبي العظيم قوافلَ من الشهداء ومثلهم من الجرحى والمعتقلين ، موضحاً بأن الإرادة الشعبية التي أبرزتها أمس ساحةُ العروض بعدن قادرةٌ ومستعدة لتقديم الآلاف أخرى من الشهداء في سبيل هذا المشروع الجنوبي والذود عنه سعياً نحو التحرير والاستقلال الذي لا تراجعَ عنه ولا مساومة فيه بأي حالٍ من الأحوال .