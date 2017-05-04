هاشم الأحمر يهدد الجنوبيين ويتوعد : سنقضي على دعاة الانفصال بعدن خلال ساعات

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(شبكة الطيف )

قالت مصادر عاملة في منفذ الوديعة ، لـ”الأمناء نت” ان جنود تابعين لهاشم الأحمر ، اخبروهم انهم قريبآ سيكونون في العاصمة عدن .

وبحسب هذه المصادر فقد تحدث الجنود ان قائدهم هاشم الأحمر ، طلب منهم الاستعداد للذهاب إلى عدن قريباً ، واضافوا ان الأحمر قال : “منتظرين الأوامر من القيادة ، لنذهب إلى عدن ، لتطهيرها من شراذم الانفصال وبقايا الشوعية (حد قوله) وفقا للمصادر التي أكدت ايضا ان الأحمر اكد لهم ان الوحدة وجدت لتبقى ، وانهم لن يسمحوا لمن سماهم بالهنود والصومال ، ان يمزقوا وحدة الوطن ، ولو سالت انهار من الدماء” .

وواختتم هاشم الأحمر حديثه بحسب المصادر ، بقوله : “ستكون حرب 94م مقارنة بالحرب القادمة ، أرحم الف مرة ” .