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مسيرة البطون الخاوية تواصل مسيرها باتجاه العاصمة عدن

‏3 أيام مضت -, >محليات

(شبكة الطيف )

لا صحة للأنباء التي تتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف فعاليات مسيرة البطون الخاوية وستواصل المسيرة فعالياتها يوم غدا الخميس .

وقد التقى العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 برئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية وناقش معهم الأوضاع الملتهبة في العاصمة عدن وتوجيهات رئيس الوزراء بصرف جميع رواتب محافظة تعز وقد تقرر استمرار التشاور الى يوم غد

وكانت المسيرة قد انطلقت صباح اليوم من منطقة السمسرة وواصلت طريقها إلى مدينة التربة في ظل انضمام اعداد كبيرة من الموظفين واستقبال بهيج .

الناطق الرسمي لمسيرة البطون الخاوية
فهد العميري

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