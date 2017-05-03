تفاصيل توقيع اتفاق بين الشرعية والجنوبيين بمقر قوات التحالف

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(شبكة الطيف ) عدن :

محضر اتفاف تم التوقيع عليه ظهر يوم الاربعاء بمقر قوات التحالف بين ممثلين لحكومة الشرعية واخرين مثلوا إدارة اللواء الزبيدي.

وقالت المصادر ان الاتفاق تضمن التزاما من كافة الأطراف بحماية الفعالية الجماهيرية المقرر اقامتها صباح يوم غد الخميس.

وتضمن الاتفاق تأكيدا على سلمية هذه الفعالية ومنع اي مظاهر مسلحة للجانبين.

وقال مصدر شارك في التوقيع على المحضر انه تضمن تأكيدا والتزاما على عدم الإضرار باي مصالح حكومية عامة او خاصة.

وتضمن الاتفاق تاكيدا على الالتزام بضبط النفس ووقف اي اعمال تحشيد عسكرية في عموم مديريات عدن.

ومثل الحكومة الشرعية في هذا الاتفاف اللواء حسين عرب ومثل إدارة الزبيدي اللواء شلال علي شايع مدير امن عدن.