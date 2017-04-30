بيان سياسي صادر عن اجتماع قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية بمحافظة أبين

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(شبكة الطيف ) زنجبار /خاص:

عقد صباح يومنا هذا الأحد 2017/4/30م بمحافظة أبين لقاء موسع ضم قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية لمناقشة وتدارس الأوضاع والمستجدات الأخيرة على الساحة الجنوبية ومنها القرارات الكارثية التي أصدرها الرئيس اليمني هادي بحق القيادات الجنوبية والمساس بقضية شعب الجنوب العادلة وأصدرت البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يتواصل مسلسل التهميش والاقصاء الممنهج من قبل حكومات الاحتلال اليمنية المتعاقبة على شعب الجنوب من المهرة شرقا حتى باب المندب غربا، وسط صمود شعبنا الجنوبي ومقاومته الباسلة في جميع جبهات القتال، التي جسدت وحدة الشعب الجنوبي ووحدة المقاومة الجنوبية بكل فصائلها وأذرعها.. فتحية لك يا شعبنا الجنوبي الأبي وتحية لكم أيها المقاومين الميامين…

إن ما تسطره مقاومتنا الجنوبية هذه الأيام وما سبقها من مراحل ومنعطفات تاريخية يتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته بالوفاء لهذه التضحيات والاستجابة لكل ما من شأنه أن يعزز صمود هذا الشعب ويوحد صفوفه ويعزز قدرته على مواجهة هذا العدوان الغاشم من قبل ميليشيات الحوثي عفاشي وأذناب حزب الإصلاح الإخواني.

لقد تكررت نداءاتنا لمعالجة القضية الجنوبية في تقرير حق المصير وتمكين الجنوبيين من استعادة دولتهم بحدودها السياسية قبل إعلان الوحدة المشئومة، ولكن بدلا من تحقيق ذلك فاجئتنا حكومة الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني هادي ونائبه الأحمر بإصدار قرارات غير مدروسة بابعاد قيادات المقاومة الجنوبية وفي مقدمتهم اللواء/عيدروس الزُبيدي، القائد الأعلى للمقاومة الجنوبية والشيخ/هاني بن بريك، رئيس مجلس مقاومة العاصمة عدن بقرارات مجحفة تدل على الحقد الدفين لقضية شعب الجنوب ومحاولة طمسها وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة وتمكين ميليشيات حزب الإصلاح التكفيري من السيطرة على مفاصل العاصمة عدن والجنوب بمسميات مختلفة وحشد الجماعات الإرهابية المتطرفة في معسكرات تحت مسمى ألوية الحراسة الرئاسية من أجل القضاء على قضيتنا العادلة ومقاومتنا الجنوبية الباسلة وشرعنة الجنوب الذي حرر نفسه بمساعدة قوات الإمارات العربية المتحدة.

إننا وفي مثل هذه الظروف نؤكد استعدادانا المطلق لإفشال تلك المخططات الرامية للقضاء على عدالة قضيتنا الجنوبية التي قدم شعبنا قوافل من الشهداء في سبيل التحرر من أنظمة صنعاء المتعاقبة وميليشيات حزب الإصلاح التكفيرية التي استباحة الأرض والعرض وأصدرت الفتاوي التكفيرية بحق شعب الجنوب، فإننا من هذا المنطلق نرى أن الوقت يداهمنا ولا يكفي أن نقف مكتوفي الأيدي؛ بل أصبح المطلوب التحرك الفوري وبخطوات ملموسة وجدية من خلال رفض هذه القرارات والمساس بعدالة قضيتنا الجنوبية وقيادتها الأبطال والنزول إلى الشوارع وإقامة الاعتصامات واتخاذ قرارات حاسمة مثل إعلان قيام دولة الجنوب العربي لكوننا كحراك جنوبي ومقاومة جنوبية مسيطرين على الأرض وما ينقصنا إلاّ القرار السياسي الذي يكفل لنا استعادة دولتنا ونطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف معنا مثلما كنا معها شركاء أوفياء في جميع الأمور.

أيها الأحرار أينما كنتم…

إن قضيتنا الجنوبية عبر تاريخها الطويل ومنذ احتلال الجنوب في 1994/7/7م تتعرض لمحاولات التصفية والإنهاء وطمس هويتنا الجنوبية التاريخية خدمة لمشروع اليمننة وبروتوكولات حزب الإصلاح التكفيري في طمس الهوية وممارسة سياسة الضم والإلحاق بحق شعبنا إرضا وإنسانا.

الأخوة المواطنون الأعزاء…

بلغت الهجمة على قيادة الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ممثلة بقائدها اللواء/عيدروس الزُبيدي، القائد الأعلى للمقاومة الجنوبية حد الوقاحة من قبل وسائل إعلام الشرعية وحزب الإصلاح التكفيري وميليشيات الحوثي.

وإزاء ذلك نطالب جميع فصائل الحراك والمقاومة الجنوبية بالوقوف الجاد والمسؤول في وجه هذه الحملة الإعلامية الشرسة ونؤكد أن قيادتنا خط أحمر ولن نسمح لكائن من كان بالتطاول عليها أو المساس بها.

أبناء شعبنا الجنوبي …

وأنتم تسطرون أروع آيات الصمود والبذل والعطاء فإننا ندعوكم إلى ما يلي:

أولًا: التنسيق الميداني لغرف عمليات موحدة بين كل أذرع الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية دون استثناء بما يضمن تنظيم المقاومة الجنوبية والمجابهة الوطنية وتوسيعها ورص صفوف كل الشعب في مواجهة شرعنة عدن والجنوب وأخونتها.

ثانيًا: تشكيل اللجان ومخيمات الاعتصامات وتحديد اماكنها في كل المحافظات والمدن الجنوبية بحيث تضم في صفوفها كل من هو مستعد للمشاركة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية لتكون هذه اللجان عناوين وأطر لتنظيم كل أشكال رفض قرارات الشرعية اليمنية وأخونة العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وحفاظا على أنهار الدماء التي روت الأرض الجنوبية.

ثالثًا: تقوم هذا اللجان بالتواصل مع قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بما يضمن أعلى درجات التواصل لتوصيل قضية شعبنا العادلة إلى كل المحافل الدولية.

رابعًا: حشد المواكب إلى العاصمة عدن يومي الأربعاء والخميس للمشاركة الفعالة في مليونية القرار قرارنا، وإنها لثورة حتى النصر.

كل التحية لكم يا أبناء شعبنا البواسل

المجد والخلود للشهداء والنصر للمقاومة الجنوبية

والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين

* صادر عن قيادة الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية بمحافظة أبين الأحد 2017/4/30م الموافق 4 شعبان 1438 هجرية.