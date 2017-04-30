هادي يكلف الهتار بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع الوزير بن بريك

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(شبكة الطيف ) عدن-خاص

قالت مصادر موثوقة في معاشيق أن الرئيس هادي كلف المدعو حمود الهتار بوصفه رئيس المحكمة العليا في حكومة بن دغر بتشكيل لجنة للتحقيق مع الوزير المقال هاني بن بريك وذلك بموجب القرار الذي أصدره الرئيس هادي بإعفاء بن بريك من منصبه كوزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى وإحالته للتحقيق ولم تذكر المصادر ماهية التهم الملفقة على بن بريك .

ويعد هاني بن بريك أحد القيادات البارزة للمقاومة الجنوبية بعدن التي كسرت شوكة المليشيات الانقلابية الحوثية والعفاشية في حين كان وقتها حمود الهتار مجرد متابع للأحداث من على قصره في حي مذبح في العاصمة اليمنية صنعاء قبل أن تتيح له المليشيات الحوثية الايرانية مغادرة صنعاء إلى الرياض ضمن عناصرها التي اخترقت الشرعية وعمدت في اقترابها من محيط الرئيس هادي على التحريض ضد المقاومة الجنوبية وتيار السلفيين الجنوبيين الذين كان لهم وما زال الدور الكبير في الانتصارات التي تحققت على الأرض في الجنوب وحتى في الشمال.

حمود الهتار الذي يجمع بين نزعته الهاشمية السلالية والتي تربطه بالمليشيات الحوثية وإيران وانتمائه لمناطق الاخوان سبق وان اتهم عبدربه منصور هادي بالمناطقية وكان ضمن بقايا نظام صالح المنتمين للإصلاح الذين حرضوا الرأي العام على الرئيس هادي فور توليه رئاسة اليمن كرئيس توافقي وممن أطلقوا تصريحات ساخرة منه أثناء وقوعه تحت الإقامة الجبرية بصنعاء.

من جانب آخر قالت مصادر مؤكدة أن الوزير والشيخ البطل هاني بن بريك قد وصل إلى العاصمة عدن مساء أمس الأول قادماً من الرياض وطالب الشرعية بمحاكمة علنية امام وسائل الاعلام ,وهدد بكشف خفايا الشرعية التي قال ان الشعب الجنوبي لا يعلمها .