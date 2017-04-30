الإصلاح وجلال هادي يحضرون لإخراج مسيرة مضادة لمسيرة الجنوبيين يوم الخميس القادم بعدن

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(شبكة الطيف ) عدن/خاص

يحضر حزب التجمع اليمني للإصلاح لإخراج مسيرة مضادة للمسيرة الشعبية الجنوبية التي أعلنت مكونات الثورة والمقاومة الجنوبية بعدن الاربعاء والخميس القادمين.

وكشفت مصادر مطلعة بعدن، عن تحضير مستمر منذ يومين بين اتباع جلال هادي والإصلاح في المعسكرات التابعة لهم لإخراج الجنود بزي مدني في المسيرة المضادة لإرادة الشعب الجنوبي ومكوناته الثورية وذلك يوم الخميس القادم.

المصادر المطلعة، اكدت ان اجتماعا عقد اليوم الاحد في مديرية دار سعد من اجل التحضير لإخراج مسيرة من قبل اتباع جلال هادي وانصار الاصلاح، والتي سترفع شعارات مؤيدة لقرار عزل قائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزبيدي من منصب محافظة عدن وتأييد لمحاكمة القيادي بالمقاومة ووزير الدولة هاني بن بريك.

وقالت المصادر، ان المسيرة التابعة لمجلس العيسي والإصلاح سترفع اعلام الجنوب وتردد شعارات ان الجنوب مؤيد لقرارات هادي، ولك بأسلوب ظاهرة الرحمة وباطنة العذاب.

كما كشفت المصادر عن عملية صرف أسلحة مستمرة منذ أمس يقوم بها لواء النقل بدار سعد. حيث تم اليوم تسليح اكثر من 200 شخص .

ويدفع حزب الإصلاح وجلال هادي بالأوضاع في عدن الى التأزيم أكثر، بعد خروج شعبي جنوبي رافض لقرارات هادي التي قالوا انها لا تمس القائدين الزبيدي وبن بريك، بل تمس قوى الثورة الجنوبية بشكل عام.