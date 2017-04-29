الحراك الجنوبي بشبوة يعلن الاستنفار ويدعو أبناء شبوة وشعب الجنوب للزحف إلى عدن يوم الأربعاء القادم لرفض القرارات الأخيرة

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(شبكة الطيف ) شبوة/ خاص:

أعلن الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة حالة الاستنفار الوطني، موجها دعوة هامة ووطنية إلى كافة أبناء شبوة والشعب الجنوبي بالزحف يوم الأربعاء القادم الى العاصمة عدن للمشاركة في المسيرات الرافضة للقرارات الأخيرة .

وفي بيان هام ووجه حراك شبوة الى أبناء المحافظة وكل شعب الجنوب، جدد البيان أبناء شبوة من القرارات الأخيرة، مؤكداً ان تلك القرارات المجحفة الصادرة من الرئيس هادي تستهدف الجنوب ممثلا بمقاومته ومكوناته الجنوبية الشريك الرئيس على الارض مع التحالف العربي وما سمي بالشرعية اليمنية.

وأضاف، اننا اليوم ونحن نرى حلفاء اليوم قد اظهروا الوجه القبيح والنية المبيتة لاجتثاث القيادات الجنوبية من جديد ولم تتغير تلك الصورة التي ظهروا بها في ٢٧ ابريل ١٩٩٤ م ونراهم يكررونها وبنفس التاريخ ٢٧ ابريل ٢٠١٧ م متجاوزين كل ما قدمه الجنوب وشعبه من احتضان لهم واستضافتهم وتقديم التضحيات في محافظاتهم الشمالية لتمكينهم من العودة الى اهلهم وذويهم.

وقال البيان، لقد انكشف القناع (وغلب الطبع التطبع) وعليه فاننا ندعوكم الى التالي:

– الخروج والاحتشاد يوم غداً في ساحة الحرية بعاصمة عتق الساعة الثامه صباحاً للتعبير عن الرفض المطلق لعودة رموز الاحتلال واقصاء الكادر الجنوبي ورفض القرارات الرئاسية المجحفة بحق الجنوب ورموزه وقياداته.

– الاستعداد من أبناء شبوة للزحف يوم الاربعاء الى العاصمة عدن للمشاركة في مهرجان ومظاهرات يوم الخميس القادم ويكون التجمع في مخيم الشهيدين العامري والحبشي بعتق ويكون موعد الانطلاق الساعة الثامنة صباح الاربعاء القادم.

نص البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية شبوة :

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير شعب الجنوب الصامد

يا ابناء شبوة البواسل

لقد تابعت اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية باهتمام بالغ تداعيات القرارات المجحفة الصادرة من الرئيس هادي بشأن استهداف الجنوب ممثل بمقاومته ومكوناته الجنوبية الشريك الرئيس على الارض مع التحالف العربي وما سمي بالشرعية اليمنية.

لقد حددت اللجنة التنسيقية موقفها في بيانها الصادر يوم امس بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٧ م والذي اكدت فيه ان الجنوب لم يقدم التضحيات وقوافل الشهداء من اجل مناصب في اطار الشرعية المزعومة لكن ذلك كان تكتيك وخطط لتثبت الأقدام على ارض الجنوب الطاهرة.

اننا اليوم ونحن نرى حلفاء اليوم قد اظهروا الوجه القبيح والنية المبيتة لاجتثاث القيادات الجنوبية من جديد ولم تتغير تلك الصورة التي ظهروا بها في ٢٧ ابريل ١٩٩٤ م ونراهم يكررونها وبنفس التاريخ ٢٧ ابريل ٢٠١٧ م متجاوزين كل ما قدمه الجنوب وشعبه من احتضان لهم واستضافتهم وتقديم التضحيات في محافظاتهم الشمالية لتمكينهم من العودة الى اهلهم وذويهم.

ياجماهير شعبنا العظيم

لقد انكشف القناع (وغلب الطبع التطبع) وعليه فاننا ندعوكم الى التالي:

# الخروج والاحتشاد يوم غداً في ساحة الحرية بعاصمة عتق الساعة الثامه صباحاً للتعبير عن الرفض المطلق لعودة رموز الاحتلال واقصاء الكادر الجنوبي ورفض القرارات الرئاسية المجحفه بحق الجنوب ورموزه وقياداته.

# الاستعداد للزحف يوم الاربعاء الى العاصمة عدن للمشاركة في مهرجان ومظاهرات يوم الخميس القادم ويكون التجمع في مخيم الشهيدين العامري والحبشي بعتق ويكون موعد الانطلاق الساعة الثامنه صباح الاربعاء القادم.

عاش الجنوب حراً ابياً

لا لتكريس الاحتلال

نعم لوحدة الصف الجنوبي

المجد للشهداء الابطال

والشفاء للجرحى الابطال والحرية للاسرى البواسل

صادر عن اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية شبوة

٢٩ ابريل ٢٠١٧ م