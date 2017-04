قوات الشرعية تقتحم أكبر قاعدة للانقلابيين شرق المخا

A member of the pro-government forces raises his weapon in the port of the western Yemeni coastal town of Mokha as they advance in a bid to try to drive the Shiite Huthi rebels away from the Red Sea coast on February 9, 2017. Forces supporting President Abedrabbo Masnour Hadi, backed by the coalition, began a major offensive on January 7 to recapture the coastline overlooking the strategic Bab al-Mandab Strait. / AFP PHOTO / SALEH AL-OBEIDI

(شبكة الطيف ) العربية نت : اقتحم #الجيش_الوطني اليمني ليل الجمعة البوابة الغربية لمعسكر #خالد_بن_الوليد في تعز الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية لميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح شرق #المخا، حسب ما أكدته مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن خطوط الإمدادات باتت شبه مقطوعة عن #معسكر_خالد_بن_الوليد الذي تحاصره قوات الجيش الوطني و #التحالف من ثلاثة محاور، تمهيدا لاقتحام محيطه وإسقاطه كاملا.

وكانت هذه القوات قد تمكنت من السيطرة على الجبال الاستراتيجية المطلة على المعسكر، بموازاة تقدم قوات #الجيش_اليمني من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية نحو محيط المعسكر.

وأكدت مصادر في الجيش الوطني اليمني أن قطع خطوط الإمداد بشكل كبير عن المعسكر أدّى لضعف واضح في القوة النارية للحوثيين المنتشرة في محيط المعسكر، وباتت ‎#قوات_الشرعية في #اليمن تستهدف أي تحرك للمتمردين داخل المعسكر الذي أصبح مكشوفا.

وشرحت المصادر أن ما يعيق دخول المعسكر هو وجود آلاف الألغام التي زرعتها الميليشيات في طريق القوات الحكومية التي شرعت في إزالتها تدريجيا.

ويعتبر معسكر خالد بن الوليد أهم وأقوى تحصينات #الانقلابيين في مدينة #تعز، وبسقوطه ستنهار الميليشيات بشكل كلي في المدينة، كما أنه يشكل نقطة انطلاق هامة للبدء بعمليات تحرير مدينة #الحديدة، بحسب مهتمين بالشأن المحلي.

وكانت مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تعزيزات للميليشيات في #مفرق_المخا والبوابة الشرقية لمعسكر خالد ما أسفر عن تدمير عدة آليات عسكرية وسيارات نقل تابعة للمتمردين.

