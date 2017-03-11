مكتب الرئيس حيدر العطاس يكذب تصريح منسوب له لصحيفة عكاظ.

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(شبكة الطيف ) خاص :

نفى مكتب دولة الرئيس حيدر العطاس مستشار رئيس الجمهورية الخبر الكاذب المتداول موخراً منسوب له لصحيفه عكاظ

تحت عنوان الصفقه الرابحة مؤكداً بان دولة الرئيس حيدر العطاس لم يدلي باي تصريح لا من قريب ولا من بعيد .

محذراً من التعاطي لمثل هذة الأخبار الكاذبه والملفقه والذي يعرف الجميع مصادرها مطابخ العبث والزيف التي تحاول ارباك المشهد وتعكير الصفو العام.

صادر عن مكتب دولة الرئيس

حيدر العطاس مستشار رئيس الجمهورية

١١-٣-٢٠١٧م

مرفق لكم نص الخبر الكاذب

الصفقه الرابحه

قال المهندس/ حيدر ابوبكر العطاس في تصريح خص به صحيفة عكاض السعوديه ان المبادره الجديده التي يحملها ولد الشيخ تقظي بالايقاء على هادي وازآلة الاحمر كنائب رئيس ورئيس الوزراء بن دغر على ان يعين الحوثي وصالح نائب رئيس ويتم اختيار رئيس وزراء توافقي على ان تعطى صلاحيات الرئيس عبد ربه لنائبه المعين من الحوثيين وصالح واذا ماتم التوافق على هذه الخطه فٱنها صفقه رابحه للحوثي وصالح وابعاد للمكون الجنوبي وبذلك يعود صالح وتعود السيطره الشماليه للجنوب