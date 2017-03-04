الكوليرا يقتل 100 شخص باليمن وتحذيرات دولية من تفشي هذا الوباء

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن :

لقي 103 أشخاص حتفهم جراء وباء الكوليرا في اليمن التي تعصف بها حرب طاحنة بعد انقلاب الحوثي وصالح.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن 15 محافظة يمنية من أصل 22 استسلمت لوباء الكوليرا، فيما بلغ عدد المشتبه بإصابتهم بالمرض 21 ألفاً و 790 شخصاً.

وأرسلت المنظمة 8 أطنان من المواد الطبية إلى اليمن في سبيل مكافحة الوباء.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من تعرض نحو مليون طفل في كل من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن لخطر الموت جراء الكوليرا.

في غضون ذلك، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال وفاة 20 مليون شخص، خلال 6 أشهر جراء الأوبئة الناجمة عن القحط و الجفاف.