WASHINGTON, DC - JANUARY 20: US President Donald Trump speaks with former President Barack Obama during the Presidential Inauguration at the US Capitol on January 20, 2017 in Washington, DC. Donald J. Trump became the 45th president of the United States today. (Photo by Saul Loeb - Pool/Getty Images)

ترامب يفجر “قنبلة”: أوباما تجسس على محادثاتي الهاتفية شاركها

(شبكة الطيف ) متابعات : اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، سلفه باراك أوباما بالتجسس على محادثاته الهاتفية قبل إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في تغريدات له:” شيء فظيع.. لقد اكتشفت للتو أن أوباما تجسس على محادثاتي الهاتفية في برج ترامب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات. لم يجدوا شيئا.. هذه مكارثية”. والمكارثية هي إلقاء التهم بالخيانة جزافا دون دليل ملموس. وأضاف ترامب: “هل من القانوني أن يقوم رئيس مازال في الخدمة بالتجسس على مرشح للرئاسة قبيل الانتخابات”؟ وذكر في تغريدة أخرى:” سألجأ لمحام جيد وسنتخذ إجراء قانونيا يتعلق بتجسس الرئيس أوباما على محادثاتي الهاتفية في أكتوبر، قبيل الانتخابات”. وتابع: “كيف انحدر أوباما إلى هذا القدر ليسجل محادثاتي، خلال عملية انتخابية مقدسة.. هذه ووترغيت نيكسون.. شخص سيء أو مريض”. شاركها

