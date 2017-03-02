حضرموت تستعد للاحتفالات بمرور عام على تحرير المكلا وتاسيس قوات النخبة الحضرمية

شاركها

tweet



(شبكة الطيف )؟المكلا —خاص

كشف اللواء ركن احمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت عن استعدادات وتحضيرات واسعة للاحتفال بالذكرى الاولى لتحرير مدينة المكلا ومدن ومناطق ساحل حضرموت وتاسيس قوات النخبة الحضرمية بطلب ومشاركة شعبية وجماهيرية ورسمية .

وقال المحافظ اثناء تراسة اجتماعا استثنائي موسع للجنة الامنية بحضرموت “أن حضرموت اليوم تعد نموذجاً في تقديم الخدمات وتحقيق الأمن والإستقرار في مختلف الجوانب التي تهم المواطنين وحياتهم وآمنهم لذا يجب أن نطمح إلى تحقيق المزيد من المنجزات لأبناء محافظتنا بتظافر وتكاتف الجهود من أجل الارتقاء بحضرموت نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً خاصة مع أفراحنا وبهجتنا بحلول الذكرى الأولى لتحرير المكلا والانتصار العظيم بدحر وهزيمة تنظيم القاعدة الإرهابي و عودة ساحل حضرموت والعاصمة المكلا إللى أهلها ” .

واشارت مصادر مطلعة ان عدد من اللجان والكوادر المتخصصة برئاسة المحافظ بن بريك وقائد المنطقة العسكرية تدرس عدد من المشاريع والمقترحات للبرامج والفعاليات الشعبية والعسكرية والفنية والرياضية والتعليمية والعلمية والاعلامية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المجالات لتكون ضمن برامج الاحتفالات المزعم اقامتها في شهر ابريل ستعلن بداية الشهر الجاري حسب ماذكرت تلك المصادر المطلعة .

وفي حين أكدت اللجنة الأمنية أن الحرب على تنظيم القاعدة والإرهاب ومكافحة المخدرات والتهريب مستمرة ، جددت دعوتها كافة أبناء حضرموت الشرفاء الذين سجلوا مواقف ناصعة في الالتفاف حول القيادية التنفيذية والعسكرية إلى بذل المزيد من التعاون في الكشف عن بقايا أوكار هذا التنظيم ومساعدة الأجهزة الأمنية والعسكرية بأية معلومات عن تواجد وتحركات أي عناصر أو جماعات مشبوهة أياً كان حجمها لأن ذلك يسهل الوصول لاجتثات هذه العناصر الإرهابية وتصفية المحافظة منهم ساحلاً و وادياً .

هذا وقد أقرت اللجنة الأمنية عددًا من الإجراءات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمني في المحافظة والمديريات ساحلاً واديا