شرطة الرياض: ضبط عصابة امتهنت سرقة سيارات المعارض وتحريف أرقام هياكلها

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(شبكة الطيف ) متابعات :

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، ضبط عصابة تخصّصت في سرقة السيارات من معارض العاصمة، مُكوّنة من 3 نازحين ومصري وسوداني.

وقال: إنّ أسلوب العصابة الإجرامي تمثّل في تحايُلهم على العاملين بالمعرض واستبدال المفاتيح الأصلية بأخرى مُزيّفة، والحضور في وقت لاحق لسرقتها ونقلها السيارات لمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية والعمل على تحريف أرقام هياكلها وبيعها.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت ـ بفضل من الله ـ عن ضبط العصابة المكوّنة من 5 متهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وأقروا عند سماع أقوالهم المبدئية بارتكاب عدد من الحوادث تطابقت مع ما هو مُقيّد في سجل البلاغات موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، وبلغت قيمة المسروقات نحو مليون ريال.

وأوضح أنه جرى إيقاف جميع المتورطين بمركز الشرطة المختص رهن التوسّع بالتحقيق معهم في البلاغات المُشابهة والمُقيّدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.