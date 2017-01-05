اقبال كثير من المواطنون على المخيم الطبي الجراحي الأول بمديرية حجر حتى يومه الأخير

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(شبكة الطيف ) حجر: أحمد بارجاش

يزداد أعداد المترددين على مستشفى الجول العام بمديرية حجر والذي يشهد أعمال المخيم الطبي الجراحي المجاني الأول بالمديرية، حتى يومه الأخير، لتلقي للمعاينة وإجراء العمليات الجراحية.

وأستقبل المخيم الجراحي على مدى أسبوع من انطلاقه، أعداد كبيرة لم يكن القائمون على المخيم توقعها، من مختلف مناطق مديرية حجر المتناثرة والمتباعدة، إضافة إلى ان المخيم أستقبل ايضا عدة حالات من مناطق ميفع بروم و منطقة بئر علي بمحافظة شبوة.

وسجل المخيم الطبي الجراحي حتى يومه الخامس أمس، أكثر من 1300 حالة تمت معاينتها في عيادات “العيون، الجراحة العامة، النساء والولادة” وأجريت نحو 140 عملية جراحية في العيون والجراحة العامة.

وعبّر المواطنون والمرضى بمستشفى الجول العام، عن سعادتهم بإقامة المخيم الجراحي بمديرية حجر، ومقدمين شكرهم لمؤسسة العمقي الخيرية الاجتماعية على تمويلها السخي للمخيم، ولمدير صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على جهود الطيبة لإقامة المخيم.

وكما قدم “المواطنون” شكرهم الجزيل لمدير عام مدير حجر المحامي أنور محمد الشاذلي ومدير أمن حجر العقيد عمر بن دغار و مدير مستشفى حجر الدكتور عارف باداؤد ولكل المؤسسات وكذا الطاقم الطبي والتمريضي والفني والشبابي على حسن الرعاية والاهتمام الذي لقوه المرضى أثناء المعاينة وبعد إجراء العمليات الجراحية لهم وكذا تواجدهم الدائم في المخيم للتخفيف من معاناة المرضى والمترددين على المستشفى.

ويختتم المخيم أعماله، اليوم الخميس، مع إقبال كبير على العيادات خاصة النساء والولادة، والعيون، حيث من المتوقع إجراء أكثر من 40 عملية جراحية، في كل العيادات.