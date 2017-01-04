الزُبيدي يبحث ملف الاحوال الصحية للعاصمة عدن.

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(شبكة الطيف ) عدن

بحث اللواء / عيدروس قاسم الزُبيدي محافظ العاصمة عدن، بمكتبه بديوان المحافظة مع مدير مكتب الصحة بالعاصمة عدن د.عبدالناصر الوالي عددا من المواضيع الهامة التي تخص الجانب الصحي بالعاصمة عدن.

واطلع د. الوالي اللواء الزبيدي على الحالة الصحية في العاصمة عدن وتحديدا الحالات التي استعصى علاجها في المستشفيات المحلية، وكذا دور اللجنة الطبية العليا في سفر أصحاب الحالات الخاصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح العلاج في الخارج.

كم بحث الزبيدي مع مدير مكتب الصحة عمل اللجنة التي تم تشكيلها لإعادة إصلاح الأجهزة الطبية الخاصة بمستشفى عدن العام ، الذي سيتم العمل على افتتاح بعض اقسامه كمرحلة أولية قريباً.