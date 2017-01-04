اللواء الركن فرج البحسني في زيارة لجرحى معركة تحرير عسيلان

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(شبكة الطيف ) المكلا :

قام اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء أمس الثلاثاء 2017/1/3م بزيارة تفقدية لجرحى معركة تحرير عسيلان ، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات المكلا و قد اطمئن على أحوالهم وكذا مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل .

وقد تقدم سعادته لهم بالتحايا الجسام وكلمات الشكر و الإمتنان تثمينا منه للجهود التي بذلوها في تحقيق النصر وتحرير المنطقة بصمودهم واستبسالهم أمام عدو الوطن الانقلابيين الحوثيعفاشيين .

أهالي الجرحى و ذويهم شكروا سعادة اللواء الركن البحسني على زيارته المحمودة والتي اعتبروها دليل الإهتمام والرعاية لأبنائهم .

من جانبهم، أعرب الجرحى عن سعادتهم وشكرهم للقائد البحسني على هذه الزيارة والتي اعتبروها صمام رفع المعنويات لديهم ، و رمز وفاء القائد الوطني للمقاتلين .