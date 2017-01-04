محافظ العاصمة “عدن” يشيد بدور المنظمات والمؤسسات الداعمة لأعمال النظافة والتحسين

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(شبكة الطيف ) عدن |خاص

محافظ العاصمة عدن اللواء / عيدروس الزُبيدي يرأس اللقاء الخاص “باالمنظمات والمؤسسات الداعمة لأعمال النظافة والتحسين في مدينة عدن ”

الذي اقيم صباح اليوم بحضور

رئيس صندوق النظافة والتحسين بلعاصمة عدن قايد راشد انعم ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ومستشار وزارة الادارة المحلية جمال بن الفقية

وممثلين المنظمات والمؤسسات الداعمة لأعمال النظافة والتحسين في العاصمة عدن

وفي كلمتة التي القاها : يسرنا في هذه المناسبة الالتقاء بكم وتقديم الشكر وخالص التقدير لكم كمنظمات وهيئات ومؤسسات داعمة لأعمال وأنشطة البناء والتنمية والدعم الإنساني في مجالات عديدة وعلى وجه الخصوص أعمال النظافة والتحسين في مدينة عدن، وكذلك الشكر والتقدير لكل من ساهم في مساندتنا في هذا المجال على عطائهم الفاعل والجهد الداعم المميز الذي أنتج ثمرة نشاهدها ونلمسها اليوم على أرض الواقع في الشارع والحي والشاطئ وبالحديقة والمساحات العامة في كل المديريات.

لقد واجه أهلنا في العاصمة عدن ظروف عصيبة جداً قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب الظالمة التي شنتها المليشيات الانقلابية الحوثي والمخلوع صالح على عدن ومحافظات الجنوب بالقوة العسكرية لفرض المشروع الفارس الرافضي، وكانت مشاكل النظافة وما نتج عنها من تلوث للبيئة وأمراض من أبرز قائمة المشاكل خاصة عندما تعرض صندوق النظافة والتحسين لأعمال سطو وتخريب وعبث في معداته وسياراته ومختلف آلياته وفقد موارده المالية نتيجة الأوضاع المتدهورة وتوقف حركة الحياة لفترة من الزمن، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، وجهود القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله ودعم قوات التحالف العربي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة بدعم السلطة المحلية، وجهود قيادة الصندوق ممثلة بالمهندس قائد راشد أنعم وتعاون منظمات المجتمع المدني ودعمكم أنتم كهيئات ومنظمات ومؤسسات استطاعت عدن النهوض رويداً رويداً بأعمال وأنشطة النظافة والتحسين بخطوات ثابتة وملموسة.

كما اكد الزُبيدي في كلمتة إن النظافة أسلوب حياة راقي وهي عنوان التقدم والحضارة ولها مزايا لا تعد ولا تحصى.

ومن أجل الحفاظ على ما تحقق لمدينة عدن في هذا الاتجاه وتحقيق بيئة جميلة ونظافة مستدامة يجب أن تتظافر الجهود والرقي على مستوى التوعية البيئية في أوساط المجتمع واستمرار دعم منظومة النظافة ومشاريع صندوق النظافة والتحسين والعمل على تحسين موارده المالية وكلنا ثقة في تكثيفكم لجهود الدعم والمساندة لاحتياجات صندوق النظافة والتحسين ليقوم بأداء مهامه باقتدار وكذا توحيد الدعم وتوزيع المهام ليتم الاستفادة في عموم المديريات.

أخيراً وليس أخراً أشكركم مرة أخرى وتمنياتي للجميع بالتوفيق

والشكر للأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي على دعمه السخي لصندوق النظافة بعدد من الآليات والمعدات.

حضر اللقاء مدير مكتب المحافظ أ.منصور زيد