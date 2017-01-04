وقفة مصارحه

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بقلم / وائل الكثيري

‏ان التحديات التي يواجهها الجنوب من داخله تعتبر أقسى الرهانات التي

تواجهها مسيرة شعب الجنوب التحررية , ويأتي في مقدمتها عصابات سبعة يوليو

المشتركة بين يُمنة صنعاء وعملائهم من الجنوب العملاء وأفعالهم وما تبدر

عنهم وأولها الأقلام المأجورة والصحف الصفراء والإعلاميين الموالين

وكأنهم يقولون بلسان واحد نحن نتحداكم يا جنوبيين ولن يتوقف قتلنا لكم

مهما صار أو كنا وهذه ردة فعل لعصابات الاخوان الإصلاح وعصابات سبعة

يوليو اليمنية .

من يدعمون الإنقلابيين بالأسلحة من عدن وحينما تنكشف مؤامرتهم نجد

تصريحاتهم بالنفي والانكار وبدعم من صحف وإعلاميين جنوبيين يقومون بتدشين

مبررات واختلاق الأعذار.

ليس كل الجنوبيين شرفاء وليس كلهم مع التحرير، لأن التحرير يعني ضياع فرص

الخدمة والعمالة لصنعاء , ولايدافع عنهم إلا عملاء مثلهم، من يقتل شعبه

ويدمر بلده رداً لجميل عدوه الذي يمنحه المال فهو مجرم عميل بلا جدال,

فشعب الجنوب بات يعلم خطورة تنظيم الإصلاح اليمني الإخوانجي الارهابي

لذلك بات واجب وطني وقومي حظرهم لأنهم ألغام ستُفجر الجنوب وتُلغي كل

إنجازاتهم .

عدم إستلام المنافذ الحدودية مع السعودية وعمان من عصابات الاخوان

وأذنابهم، خصوصاً منفذ الوديعة وعُمان , إستمرار السماح ببقاء كلٍ من

ميليشيات الحليلي وآل أحمر في حضرموت .

عدم تطهير كافة الأجهزة الأمنية بعدن وحضرموت والجنوب , ترك بؤرة مخترقة

في معاشيق تنهش وترعى الأعمال التخريبية والإرهابية وحرب الخدمات في عدن

لقتل الجنوبيين بكل وحشية بمختلف الوسائل والطرق .

غض النظر عن بلطجة الإحتلال وتركهم بلا عقاب واستمرار عمليات تهريب السلاح

لذلك يجب على شعب الجنوب العربي إظهار الدعم الجماهيري القوي لعيدروس

وشلال و البحسني والخبجي وكل شرفاء وقيادات الجنوب المعروفين. دعم يراه

العالم بشوارع الجنوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي ورفع لافتات وملصقات

تطالبهم بالضرب بيد من حديد على الفاسدين والمجرمين, يجب الوقوف معهم

ومساندتهم بكل قراراتهم

لاينسى شعب الجنوب العربي انهم قاتلوا من أجل الأرض والهويه من قدم روحة

رخيصة لأجل استعادة وطن .