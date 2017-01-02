مدير عام صحة ساحل حضرموت يلتقي منسق منظمة إغاثة مرضى الجذام النمساوية

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(شبكة الطيف ) المكلا/ خاص

التقى المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري صباح اليوم بمكتبه بالمكلا منسق منظمة إغاثة مرضى الجذام النمساوية الأستاذ عوض سالم عفيف بمعية الأستاذ سالم علي زير والأستاذ محمد فرج باشراحيل.

وفي اللقاء الذي حضره مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة الأستاذ فواد علي بامطرف ومنسق البرنامج الوطني للتخلص من الجذام بالمحافظة الأستاذ عمر عوض بامحيمود ومدير التثقيف والإعلام الصحي الأستاذ خالد حسين الكلدي، تمت مناقشة كيفية سبل التعاون بين الطرفين ووضع معالجات علمية للحد من ازدياد الحالات المصابة بالجذام في المحافظة، وعمل آلية لوضع الخطط المتعلقة بالتدريب والتأهيل للكادر الصحي الذي يتعامل مع المصابين في علاجهم وتطوير مهارات الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، مع ضرورة تفعيل دور التثقيف الصحي بمسببات مرض الجذام.

من جانبه أبدى المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري استعداده في تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العوائق والصعوبات التي تعترض عمل مكافحة مرض الجذام في المحافظة.