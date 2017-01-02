إنتخاب قيادة جديدة لنقابة محطة كهرباء المنصورة بالعاصمة عدن برعاية اللواء / عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن

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(شبكة الطيف ) عدن :

تنعقد الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة لأطر وهيئات النقابات العامة بالعاصمة عدن

تحت شعار :

{{ من أجل إستعادة الهوية الجنوبية والثقافة الوطنية وتحرير الأرض والإنسان }}

بإشراف :

{ لجنة تسيير أعمال أتحاد نقابات عمال عدن }

تقرير : وضاح سالم فارع طالب – الإثنين 02 يناير 2017م – العاصمة عدن :

بهدف تعزيز دور ومهام النقابات العمالية بمرافق العمل ونقابات محافظة عدن وإنجاحها وصولا إلى المؤتمر العام للمجلس المركزي للأتحاد العام لنقابات عمال محافظة عدن وتحت إشراف لجنة تسيير الأعمال لأتحاد عمال نقابات محافظة عدن وبحضور مندوب عن الشؤون الأجتماعية والعمل م/عدن ، وفي ظل أجواء ديمقراطية ومفعمه بالحماس وبإتباع الإجراءات القانونية المعتادة بإنتخاب اللجان النقابية أنعقدت صباح اليوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2017م إنتخابات أعضاء اللجنة النقابية لعمال وموظفي محطة كهرباء المنصورة ، وبعد أن قامت لجنة الفرز بتوزيع الإستمارات الخاصة بالإقتراع السري والحر من قبل عمال وموظفي محطة كهرباء المنصورة تم جمع الإستمارات بعد تعبئتها من قبل الناخبين رفعت لجنة الفرز تقريرها إلى اللجنة الأشرافية وتم قراءة تقرير لجنة الفرز والذي وضح ما تحصل عليه كل مرشح من الأصوات كلا قرين أسمه ، موضحا من هم اللذين فازوا بعضوية اللجنة النقابية بمحطة كهرباء المنصورة ونالوا ثقة عمال وموظفي محطة كهرباء المنصورة ، حيث أسفرت النتائج عن فوز عدد ( 9 ) تسعة أعضاء للجنة النقابية منهم ( 7 ) سبعة أساسيين و ( 2 ) إثنان أحتياط وهم على النحو التالي :

1. فهمي محمد صالح رئيس اللجنة النقابية ( نقابة محطة كهرباء المنصورة ).

2. رأفت سيف نائب رئيس اللجنة النقابية ( نقابة محطة كهرباء المنصورة ).

3. أكرم خالد فرج أمين عام اللجنة النقابية ( نقابة محطة كهرباء المنصورة )

4. أكرم جلال القوسي المسؤول المالي للجنة النقابية(نقابة محطة كهرباء المنصورة ).

5. شام فريد مسؤول الثقافة والاعلام للجنة النقابية(نقابة محطة كهرباء المنصورة).

6.سحر سعد قائد مسؤول دائرة المرأة العاملة للجنة النقابية(نقابة محطة كهرباء المنصورة).

7. قيصر عثمان مسؤول الصحة والسلامة للجنة النقابية(نقابة محطة كهرباء المنصورة ).

الإحتياط وهم :

1. عبدالجليل عثمان

2. أحمد عبدالقادر

– حضر تدشين أعمال الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة م.مجد حسن الحمامي وكيل المحافظة للشؤون الفنية ممثلا عن محافظ العاصمة عدن والأستاذ قحطان عبدالله منذوب الشؤون الأجتماعية والعمل ورئيس لجنة تسيير أعمال أتحاد نقابات عدن الأستاذة أقبال حربي مفتاح ونائب رئيس لجنة تسيير أعمال أتحاد نقابات عدن الأستاذ سامي خيران والأستاذ عبدالجبار سلام سعيد المشرف العام وعضو لجنة تسيير أعمال أتحاد نقابات عدن والأستاذة ندى عوبلي وميرفت السلامي وعبدالله القيسي وعلي محمد محسن ومحمد النعماني وعصام مسعد أعضاء لجنة تسيير أعمال أتحاد نقابات عدن للأشراف على إجراءات سير أعمال الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة بمحطة المنصورة .

*لجنة تسيير الأعمال لأتحاد عمال نقابات محافظة عدن …

الإثنين 02 يناير 2017م

العاصمة عدن …