فريق مكتب الامم المتحده للامن والسلامه يزور شرطة الضالع ويلتقي عدد من المسؤولين

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(شبكة الطيف ) الضالع / خاص

استقبل سيادة العميد الركن عبيد محمد قاسم مدير عام شرطة محافظة الضالع في مكتبه الفريق التابع لمكتب الامم المتحده للأمن والسلامه عدن والذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة الضالع .

ومن خلال اللقاء الذي جمع كلاً من اعضاء الوفد احمد المشجري المسؤول الامني لمنظمة الامومه والطفوله عدن ووضاح ابوبكر منسق امني مكتب الامن والسلامه عدن وعبدالله عبدالكريم مسؤول امني لمنظمة الامومه والطفوله عدن ومحمد ناصر وعدد من مسؤلي شرطة محافظة الضالع منهم العميد ركن عبيد محمد قاسم مدير عام شرطة المحافظة والعميد صالح شائف قائد شرطة النجده في المحافظة وصبري الحميدي مدير مكتب مدير الشرطة واكرم القداحي مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة المحافظة …

حيث تم مناقشة جملة من القضايا المتعلقه بعمل المنظمة ( يونسيف ) وكوادرها المحليين والاجانب الذي من المقرر زياراتهم خلال الايام القادمة للمحافظة وتم مناقشة جملة من القضايا الامنية المتعلقه بعمل المنظمة والذي اكد العميد ركن عبيد محمد قاسم مدير عام الشرطة بالمحافظة من خلال حديثة للوفد ان الضالع مؤمنه ومحروسه بعيون رجال الامن واكد ان امن الضالع يرحب باي منظمة للعمل في الضالع واكد ان الضالع منطقة محرومه من جميع الخدمات وتطرق الى معانات الاهالي في الضالع وخاصة المدينة الذي لا يلاقي اهاليها حتى ماء الشرب واكد ان الضالع امنه لاي وفد او منظمة محلية او اجنبية للعمل بما يخدم اهالي الضالع .

من جانبه رئيس الوفد احمد المشجري عبر عن سعادته وسعادت الفريق عن ما شاهده من اجراءات امنيه وهدوء في الضالع واكد ان المنظمة عملت في فترات سابقة الى جوار الصحه والتربيه وادارة مياه الريف وغيرها واكد ان القادم افضل بالنسبه لعمل المنظمة في المحافظة .