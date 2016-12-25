ضابط جنوبي وخبير عسكري يسرق مقالاتٍ لصحفيين وينشرها باسمه كتصريحات لصحف خارجية

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(شبكة الطيف ) وهيب الحاجب

﻿”مساعد الحريري” ضابطٌ جنوبي برتبةِ عميد ركن “يسرق” مقالاتٍ لكتاب وصحفيين وينشرُها باسمه كتصريحاتٍ لصحف خارجية !! هذا الرجل الذي يقدّم نفسَه للصحافة الخارجية كخبيرٍ أمني ومحلل عسكري “لطش أمس الأول” مقالاً لي (وهيب الحاجب) نشرتُه في عدن الغد تحت عنوان (الضرورة والمقومات لمخابرات جنوبية خالصة) بتاريخ الثاني عشر من ديسمبر ومازال موجوداً بموقع الصحيفة على هذا الرابط:

http://www.adenghd.net/news/234593/

لطشه “الخبير العسكري” ونشره بالنص في صحيفة إيلاف اللندنيه كتصريحٍ صحفي أدلى به “الفندم” مساعد” للصحيفة ضمن استقصاء قامتْ به الجريدة المذكورة مع مسؤولين وعسكريين وإعلاميين عن الوضع الأمني وحوادث التفجيرات الإرهابية بعدن ، ومازال ذلك الاستقصاء منشوراً في موقع صحيفة إيلاف على الرابط التالي:

http://elaph.mobi/news/1125731/#sthash.7yDBuoBH.dpuf

بنيةٍ طيّبة بحثتُ عن رقم “الخبير” وتواصلتُ معه بكل أدب موضحاً له الخطأ الذي وقع فيه وأن هذا حقاً أدبياً وفكرياً لا يحق لأي كان التعدي عليه ونسبه له زورا وبهتانا ، وحاولْت إقناعه بعدم تكرار مثل هذا الأسلوب الذي تجرّمه الأخلاق قبل أن تجرّمه قوانينُ الصحافة والنشر ، لكنّ “الفندم” كان وقحاً في الرد والتعامل وقال بكل تبجّح وكبرياء وغرور ” لك الشرف أن أنقل أنا كلامك ومش من حقك أن تمنعني” وأضاف متهكّماً بعقليةِ الطفل: “لقده من كتب كلام قال حقي كنا توقفنا عن الكلام (الصريحات) نهائيا ” ، في إشارة واعتراف واضح من الرجل أن تصريحاته وكتاباته هي مجرد نقل عن الآخرين وتعدٍ على حقوقهم الفكرية والأدبية !!

مثل هؤلاءِ الدارويش وصمةُ عارٍ علينا نحن الجنوبيين عامة ، وتصرفاتهم الصبيانية هذه تعد إساءةً للجيش الجنوبي وكفاءاته وقدراته السياسية والأكاديمة والعسكرية والعلمية التي يزخر بها جيش الجنوب ، فهناك عسكريون ذوو خبرات سياسية وإمكانات حوارية وتحريرية ممتازة ولها احترام لما تعيه وتتفهمه عن أخلاقيات النشر وحقوق الملكية الفكرية ، فمثل هذه الكفاءات أحرى بها أن تتصدر المشهد لتصرح وتحلل ، وأحرى بعمنا مساعد ومن هم على شاكلته من عاشقي الظهور أن يبقوا في الحوانيت ؛ فذاك أشرف لهم من أن يتلصصوا على أفكار الآخرين ويسيئون لجيش جنوبي له من الكفاءات والخبرات ما تُحترم وتُحط على الرؤس !!

ختاماً نؤكّد تمسّكنا بحقنا القانوني حيال هذا التلصص والتعدي الذي لحقه من المدعو (مساعد الحريري) مشيرين إلى ضرورة تواصلنا مع صحيفتي إيلاف وعدن الغد لتوضيح الأمر واتخاذ اللازم وفقا لقوانين الصحافة ومواثيق شرف المهنة .

*✍وهيب الحاجب*