الشعيب تشهر مؤسسة الشعيب لتنمية البشرية

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(شبكة الطيف ) الشعيب / عادل حمران .

أشهر صباح اليوم السبت داخل ثانوية العبادي بمدينة العوابل مؤسسة الشعيب للتنمية البشرية برعاية مدير المديرية القائد / عبدالكريم موسئ و مكتب الشئون الاجتماعية و العمل بمحافظة الضالع .

وجاء حفل الاشهار بعد لقائات واسعة وعمل طويل استمر عدة أشهر من اجل إنجاح عمل المؤسسة وقدم الاستاذ أيوب ضيف كلمة جاء فيها ” بأننا اليوم أمام تأسيس مؤسسة من اجل خدمة الشعيب و تمثيل مديريتنا أمام المنظمات و المؤسسات المحلية و الدولية واضاف بأن المؤسسة لا يمكن أن يكون للأحزاب أي ضلع في المؤسسة وإذا وجد سوف يتم بتره .

ثم تلاها كلمة عضو المؤسسة الاستاذ مشتاق الجعفري قال بأن المؤسسة وجدت من اجل المديرية و خدمتها وأنها بعيدة كل البعد عن صراع الأحزاب وأن العمل داخل المؤسسة من اجل الشعيب و ابنائها وحذر من الإشاعات و كذلك اتباع المروجين داخل وسائل التواصل الاجتماعي .

وقدم مدير المديرية عبدالكريم موسى كلمة جاء فيها ان المؤسسة الأهلية سوف تعمل في كل المجالات لدعم وتحسين معيشة المواطنين في كل جوانب الحياة منها دعم المرضى و الجرحى وأسر الشهداء ودعم وتشجيع الشباب المتفوقين في مواصلة دراستهم وستعمل على التنسيق مع المنظمات الداعمة في شتى المجالات .

وناشد عبدالكريم رجال المال و الاعمال و المغتربين و التجار و الجمعيات الخيرية من اجل الوقوف صفآ واحدآ وتقديم الدعم المادي من اجل إنجاح هذه المؤسسة وتقويتها حتى تستطيع تقديم ما وعدت به .

وتلاها كلمة لمكتب الشوون الاجتماعية بالمحافظة قال فيها. يعتبر هذا الاجتماع الاول من نوعة على مستوى المحافظة من حيث الحشد والأعداد

وتمنى للجميع النجاح وحذر من ادخال الحزبية أو الأفكار الضيقة لانها طريق الفشل .

وتم خلال اللقاء توزيع النظام الداخلي بحيث يعقد كل ابناء مركز انتخابي لقاء داخلي يختارو من يمثلهم بمجلس أمناء الموسسة وبموجب النتائج يكون السبت القادم موعد اجتماع المجلس لاختيار الهيئة التنفيذية والرقابة والمجلس الاستشاري .