شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف المليشيات لأحد مساجد كرش

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(شبكة الطيف ) عدن :

استشهد شخص وجرح عدد أخر من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بجبهة مديرية كرش بمحافظة لحج اليوم بقصف لمليشيات الحوثي لأحد مساجد البلدة. وأفاد القائد الميداني للجبهة أبو جلاء الصبيحي في تصريح ل”الأمناء نت ” أن ملييشات الحوثي المسنودة بقوات علي صالح استهدفت ظهر اليوم الجمعة أحد مساجد المنطقة أثناء تأدية المواطنين لصلاة الجمعة بقذفة هاون اطلقتها من بلدة أبجبر بمنطقة الشريجة الحدودية. وبحسب الصبيحي فقد اسفر القصف والذي اصاب مؤخرة المسجد عن استشهاد صادق صالح خالد من أبناء الأزارق محافظة الضالع وثلاثة آخرين من أفراد الجيش والمقاومة الجنوبية. وكانت مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح قد تلقت أمس أكثر من 4 ضربات موجعة من طيران التحالف استهدفت تجمعات بشرية واسلحة متوسطة وخفيعة كانت قد دفعت بها المليشيات خلال اليومين الماضيين لمنطقة الحويمي غرب كرش