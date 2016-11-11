الرئيسية / - / شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف المليشيات لأحد مساجد كرش
img_0063

شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف المليشيات لأحد مساجد كرش

11 نوفمبر,2016 -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن :

استشهد شخص وجرح عدد أخر من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بجبهة مديرية كرش بمحافظة لحج اليوم بقصف لمليشيات الحوثي لأحد مساجد البلدة. وأفاد القائد الميداني للجبهة أبو جلاء الصبيحي في تصريح ل”الأمناء نت ” أن ملييشات الحوثي المسنودة بقوات علي صالح استهدفت ظهر اليوم الجمعة أحد مساجد المنطقة أثناء تأدية المواطنين لصلاة الجمعة بقذفة هاون اطلقتها من بلدة أبجبر بمنطقة الشريجة الحدودية. وبحسب الصبيحي فقد اسفر القصف والذي اصاب مؤخرة المسجد عن استشهاد صادق صالح خالد من أبناء الأزارق محافظة الضالع وثلاثة آخرين من أفراد الجيش والمقاومة الجنوبية. وكانت مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح قد تلقت أمس أكثر من 4 ضربات موجعة من طيران التحالف استهدفت تجمعات بشرية واسلحة متوسطة وخفيعة كانت قد دفعت بها المليشيات خلال اليومين الماضيين لمنطقة الحويمي غرب كرش

التعليق :

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

شاهد أيضاً

img_5251

عدن : المحافظ عيدروس يلتقي وفد الهيئه الوطنيه لابناء الجنوب في المملكه المتحدة

(شبكة الطيف ) عدن : التقى محافظ العاصمة عدن عيدروس الزبيدي وفد الهيئة الوطنية لابناء …

جميع الحقوق محفوظة © لـ شبكة الطيف الاخبارية
استضافة وتطوير مؤسسة الدار لحلول الويب