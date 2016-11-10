الرياض: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن ومقيم يمني لارتكابهما جريمتي قتل

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(شبكة الطيف ) متابعات :

نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس بالرياض حكم القتل قصاصاً بحق جانيين ارتكبا جريمتي قتل، حيث أقدم الأول وهو مواطن على قتل مواطن آخر بسلاح رشاش، فيما قتل الجاني الآخر وهو يمني الجنسية مقيماً من بني جلدته بآلة حادة.

وقالت الوزارة في بيانها الأول إن السلطات الأمنية ألقت القبض على عرنان بن فدغوش بن عرنان آل جليغم القحطاني، لقتله سعد بن ماجد بن محمد بن جليغم، وكلاهما سعودي الجنسية، مبينة أن المحكمة العامة أصدرت بحق الجاني صكاً يقضي بثبوت ما نسب إليه، وحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القصر من الورثة الرشد.

وأبانت أنه بعد بلوغ القصر واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني، تم تأييد الحكم من مرجعه ومن محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ حكم القتل اليوم بمدينة الرياض.

وفي بيانٍ آخر، قالت الوزارة إنها نفذت حكم القتل في جان يمني الجنسية يُدعى طلال عبدالله محمد الهندي، وذلك لإقدامه على قتل مجاهد حمود أحمد نعمان الحميدي، من نفس الجنسية، طعناً بأداة حادة في رقبته وذلك بسبب خلاف بينهما.

وأبانت “الداخلية” أنه بعد القبض على الجاني وثبوت ارتكابه الجريمة صدر الحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا صباح اليوم في مدينة الرياض.