الشيخ العريفي يوجه رسالة تحذيرية للحكام العرب عقب فوز “ترامب” بالرئاسة الأمريكية

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(شبكة الطيف ) متابعات :

وجه الداعية السعودي الشهير الشيخ الدكتور محمد العريفي، رسالة الى الحكام العرب ولجميع المسلمين ، طالبا منهم الاتحاد لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان”.

وقال “العريفي” في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، عقب فوز الرئيس الامريكي الجديد ترامب : “يجب أن يكون للمسلمين مشروع جامع، يُنظم قراراتهم ويوحدهم أمام أعدائهم يجب أن يتساموا عن حظوظ النفس، ويؤجلوا الخلافات الطوفان قادم عليهم بقوة”.

وأضاف: “لا فرق لأسلوب أمريكا بفوز ترامب أو غيره فاستراتيجيتهم يرسمها بنتاجون نحن الذين يجب أن نأوي للركن الأشد”، “وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا”.