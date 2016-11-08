مكتب الأمم المتحدة بعدن يُكرّم اللواء شلال شائع بوسام الشجاعة

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(شبكة الطيف ) عدن

كرّم مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن اليوم اللواء شلال علي شايع هادي مدير أمن عدن بوسام الشجاعة

وقدّم الدكتور كوبيان المنسق الأمني في منظمة الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة تمثالا برونزيا يحمل صورة القائد البيروفي ” كارل فرانسيسكو” والذي يعتبر واحدا من أبرز القادة على مستوى العالم , وهو صاحب المقولة الشهيرة ((سأحارب سأقاتل حتى أخر طلقة في سلاحي )) ”

حضر التكريم والإشادة من قبل المكاتب والمنظمات الدولية التي نالها مدير أمن عدن ” حسان خشمان المنسق الأمني لشؤون اللاجئين واحمد الأغبري المساعد الأمني لشؤون اللاجئين وهبه فريد المساعدة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة وعليا عديد ضابطة إدارية لشؤون اللاجئين ”

كما سُلّم مدير أمن عدن تذكارا آخر هو عبارة عن كتاب يبيّن كيف تمكّن الأمن في ” بيرو” من القضاء على أكبر منظمة إرهابية في العالم .

وأشاد أعضاء ومنسقي المنظمات الدولية بعدن بشجاعة اللواء شلال شائع متمنين له مزيدا من النجاحات في مهام عمله مثمنين في ذات الوقت الإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارة أمن عدن في فترة وجيزة وبدعم محدود .