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شبكة الطيف : يافع /صالح لجوري 
البقاء لله : ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدرة  تلقينا نبأ وفاة الشيخ الحاج سالم محمد سعيد البارق   يوم أمس الجمعة الموافق 2013/9/27م  في العاصمة عدن وبهذا المصاب الجلل  نتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الأخوة والأصدقاءالأعزاءأولاد الفقيد _عميد ركن أحمد سالم البارق والشيخ علي سالم البارق والدكتور ناصر سالم البارق ومحمدسالم البارق وعبدالسلام سالم البارق وفضل سالم البارق  والأستاذ محسن سالم البارق  وأبنائهم وذويهم وأفراد أسرتهم  وكافة آل البارق في الداخل والخارج سائلين الله العلي القدير  أن يتغمد فقيدنا وفقيدهم الشيخ سالم البارق  بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه  وأياناالصبر والسلوان .إنا لله وإنا إليه راجعون .جدير بالذكر أن الفقيد الراحل الشيخ سالم محمد البارق  هو شاعر شعبي  مخضرم وأحد أكبر المعمرين في يافع إذ وافاة الأجل عن عمر يناهز المائه وعشرون عاما  عاش  شاعرا فذا ومصلح اجتماعيا  وشيخ مشائخ آل البارق في يافع الحد منطقة  امروح  أحد قبائل مكتب الفردي  .

وفاة شيخ مشائخ آل البارق .. الشيخ الحاج سالم البارق أحد أكبر المعمرين بيافع

29 سبتمبر,2013 مجتمع الطيف

  حيث ووري جثمانه الثرى مساء اليوم السبت في منطقة مروح مسقط رأس الفقيد   وورث ثروة أجتماعية وإنسانية  نحو مئتان شخص من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد   بين طبين ومهندس ومعلم ورياضي ووجاهات جتماعية وكوادر قيمه في شتى مجالات الحياة  ويعتبر من أكبر شعراء المساجلات  منذ صغر سنه وأحد الوجاهات الاجتماعية ذائعة الصيت وكان له يد طولى في أعمال الخير والبر والحفاظ على سلامة الناس  وإصلاح ذات البين ووهبه الله ذكاء وحكمه لمسها كل من تعامل معه  وعرفه   ومن حسن حظ هذا الرجل رحمه الله أنه عاش حتى أخر أيام عمرة في كامل حيويتة ونظارته وزينتة التقليدية اليافعية الأصيلة وذاكرة حافظة لم تتأثر مع وعوامل وفوارق الزمن  وكل من قابلة وعرفة لا يصدق أن الرجل تجاوز المائه عام لأن شكلة وحركتة ونظارة جسدة   لازالت توحي بأن الرجل في سن الخمسين أو الستين عام ياسبحان الله ولله في خلقة شئون . 
 
وكان لي الشرف بأن تربطني علاقة صداقة ومعرفة بهذا الشيخ الفاضل والأستماع إلى أحاديثة ونصائحة منذ كنت في السنين الأولى  من شبابي  وكان أول شخص من محيطي الاجتماعي من الرعيل الأقدم   يقدم لي التهنئة عندما أصدرت صحيفة “أضواء يافع “في العام 2004م  في مساجلة شعري  أهداني أياها في حينه رحم الله الفقيد الشيخ الحاج سالم البارق رحمه الأبرار وأسكنه فسيح جناته.

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تعليق واحد

  1. avatar
    سليمان البارق
    25 أكتوبر,2014 في 19:10

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

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