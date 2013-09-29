شبكة الطيف : يافع /صالح لجوري

البقاء لله : ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدرة تلقينا نبأ وفاة الشيخ الحاج سالم محمد سعيد البارق يوم أمس الجمعة الموافق 2013/9/27م في العاصمة عدن وبهذا المصاب الجلل نتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الأخوة والأصدقاءالأعزاءأولاد الفقيد _عميد ركن أحمد سالم البارق والشيخ علي سالم البارق والدكتور ناصر سالم البارق ومحمدسالم البارق وعبدالسلام سالم البارق وفضل سالم البارق والأستاذ محسن سالم البارق وأبنائهم وذويهم وأفراد أسرتهم وكافة آل البارق في الداخل والخارج سائلين الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا وفقيدهم الشيخ سالم البارق بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأياناالصبر والسلوان .إنا لله وإنا إليه راجعون .جدير بالذكر أن الفقيد الراحل الشيخ سالم محمد البارق هو شاعر شعبي مخضرم وأحد أكبر المعمرين في يافع إذ وافاة الأجل عن عمر يناهز المائه وعشرون عاما عاش شاعرا فذا ومصلح اجتماعيا وشيخ مشائخ آل البارق في يافع الحد منطقة امروح أحد قبائل مكتب الفردي .

وفاة شيخ مشائخ آل البارق .. الشيخ الحاج سالم البارق أحد أكبر المعمرين بيافع

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حيث ووري جثمانه الثرى مساء اليوم السبت في منطقة مروح مسقط رأس الفقيد وورث ثروة أجتماعية وإنسانية نحو مئتان شخص من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد بين طبين ومهندس ومعلم ورياضي ووجاهات جتماعية وكوادر قيمه في شتى مجالات الحياة ويعتبر من أكبر شعراء المساجلات منذ صغر سنه وأحد الوجاهات الاجتماعية ذائعة الصيت وكان له يد طولى في أعمال الخير والبر والحفاظ على سلامة الناس وإصلاح ذات البين ووهبه الله ذكاء وحكمه لمسها كل من تعامل معه وعرفه ومن حسن حظ هذا الرجل رحمه الله أنه عاش حتى أخر أيام عمرة في كامل حيويتة ونظارته وزينتة التقليدية اليافعية الأصيلة وذاكرة حافظة لم تتأثر مع وعوامل وفوارق الزمن وكل من قابلة وعرفة لا يصدق أن الرجل تجاوز المائه عام لأن شكلة وحركتة ونظارة جسدة لازالت توحي بأن الرجل في سن الخمسين أو الستين عام ياسبحان الله ولله في خلقة شئون .